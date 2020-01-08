Asus представила периферию серии ROG на CES 2020

Подразделение Asus ROG включает огромное количество устройств. Asus продемонстрировала клавиатуры, гарнитуры и игровые мыши.

Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe новая механическая клавиатура с компоновкой tenkeyless. Она изготовлена из высококачественных компонентов. Клавиатура имеет эргономичный дизайн и мягкую подушку для запястья.

Обновленная мышь ROG Strix Impact II с беспроводным подключением. Мышь использует датчик 16000 DPI нового поколения. Радиочастота 2,4 ГГц обеспечивает низкую задержку и длительное время автономной работы.

Asus ROG Chakram оснащен инновационным встроенным джойстиком с левой стороны. Мышь имеет датчик DPI на 16000 точек. Chakram рассчитан на 50 миллионов щелчков.

Беспроводная гарнитура ROG Strix Go создана для длительных сессий, обеспечивая до 25 часов автономной работы. Драйвер Asus Essence предлагает чистый звук. ROG Strix Go 2.4 поставляется с кабелем USB 2.0 и аудиоразъемом 3,5 мм для максимальной совместимости.