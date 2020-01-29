Asus представила портативный монитор

ROG Strix XG17AHPE - портативный монитор со складной подставкой. Он был официально представлен и скоро поступит в продажу.

ROG Strix XG17AHPE оснащен 17,3 дюймовым дисплеем с IPS матрицей, разрешение которого составляет 1920 на 1080 пикселей. Время отклика всего 3 мс. Монитор оснащен адаптивной частотой обновления экрана в 240 Гц.

XG17AHPE обеспечивает 100% точность цветопередачи sRGB с коэффициентом контрастности 1000: 1. Модель обеспечивает углы обзора в 178 градусов.

Asus ROG Strix XG17AHPE оборудован разъемом DisplayPort, USB Type-C и Micro HDMI 2.0. Монитор поддерживает быструю зарядку аккумулятора емкостью 7800 мАч благодаря функции Quick Charge 3.0.