Asustek и MSI вместе занимают 50% рынка игровых ноутбуков

Несмотря на ожесточенные ценовые конкуренции от Hewlett-Packard (HP) и Dell, Asus и MSI по-прежнему сумели активно работать в секторе игровых ноутбуков, а также поставлять 2,4-2,5 миллиона единиц в 2017 году, что составляет около 50% мирового объема, согласно источникам из восходящей цепочки поставок.В 2017 году общий спрос на ноутбук оставался в упадке с исключениями из игровых моделей на уровне предприятий и от среднего до высокого. HP и Dell запустили серию ценовых сокращений на своих игровых устройствах по цене от 899 до 1099 долларов США в течение 2017 года, желая вырвать некоторые акции у топ-2 игроков в регионах, включая Европу, Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Юго-Восточную Азию.