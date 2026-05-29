Аудиосистему Sony BRAVIA Theater Trio оценили в 2200 долларов

Компания Sony объявила о выходе премиальной беспроводной системы домашнего кинотеатра BRAVIA Theater Trio, которая разрабатывалась совместно с кинокомпанией Sony Pictures Entertainment. Новинку оснастили новой трёхканальной акустической системой с отдельными фронтальными левым, правым и центральным динамиками, поддержкой фирменной технологии Sony 360 Spatial Sound Mapping с 24 виртуальными акустическими каналами для создания иммерсивного звукового пространства, высокоточным USB-C микрофоном для автоматической калибровки и оптимизации звучания с учётом особенностей помещения, поддержкой аудиоформатов Dolby Atmos, DTS:X и IMAX Enhanced, а также совместимостью с дополнительными сабвуферами и динамиками. Цена акустики на дебютном американском рынке составляет эквивалент 2200 долларов.