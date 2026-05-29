Аудиосистему Sony BRAVIA Theater Trio оценили в 2200 долларов

Компания Sony объявила о выходе премиальной беспроводной системы домашнего кинотеатра BRAVIA Theater Trio, которая разрабатывалась совместно с кинокомпанией Sony Pictures Entertainment. Новинку оснастили новой трёхканальной акустической системой с отдельными фронтальными левым, правым и центральным динамиками, поддержкой фирменной технологии Sony 360 Spatial Sound Mapping с 24 виртуальными акустическими каналами для создания иммерсивного звукового пространства, высокоточным USB-C микрофоном для автоматической калибровки и оптимизации звучания с учётом особенностей помещения, поддержкой аудиоформатов Dolby Atmos, DTS:X и IMAX Enhanced, а также совместимостью с дополнительными сабвуферами и динамиками. Цена акустики на дебютном американском рынке составляет эквивалент 2200 долларов.

Саундбар Toshiba M510WR выходит в России …
Компания Toshiba TV объявила о выпуске на российский рынок саундбаров C210WR, M310WR и M510WR. Первая хар…
Представлена портативная колонка Harman Kardon LUNA 2…
Компания Harman Kardon пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью LUNA 2, которая осн…
Саундбар TCL A65K вышел в России …
Компания TCL объявила о скором выходе на российский рынок саундбара A65K, который получил девять динамико…
Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth…
Аудиосистема формата 2.0 частый выбор для домашнего и офисного использования с ПК и ноутбуком. Изучаемые …
Обзор SVEN PS-375. Портативная колонка акустика с подсветкой…
Портативную колонку SVEN PS-375, изучаемую сегодня, можно удобно использовать не только дома, но и на при…
Обзор Reproductor RP-310BTTP. Виниловый проигрыватель с проз…
В виниловом проигрывателе каждая деталь играет ключевую роль — как внутреннее устройство, так и внешний в…
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывате…
Привычный формат исполнения виниловых проигрывателей предполагает горизонтальное размещение опорного диск…
Обзор W-KING X10. Мощная портативная колонка 70 Вт для улицы…
Начался сезон когда можно много времени проводить на улице и природе, вдвойне приятнее это делать прослуш…
Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и BluetoothОбзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth
Обзор W-KING X10. Мощная портативная колонка 70 Вт для улицы и природыОбзор W-KING X10. Мощная портативная колонка 70 Вт для улицы и природы
Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3
Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрывательОбзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрыватель
Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с BluetoothОбзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor