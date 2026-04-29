Саундбар Toshiba M510WR выходит в России

Компания Toshiba TV объявила о выпуске на российский рынок саундбаров C210WR, M310WR и M510WR. Первая характеризуется 2.1-канальной конфигурацией с 5,25-дюймовым сабвуфером, суммарной мощностью 240 Вт, поддержкой объёмного звука Dolby Digital Plus и DTS, системой REGZA AI Sound Harmonizer для оптимизации работы с фирменными телевизорами, корпусом с габаритами 800:59,5:90 мм и массой 1,75 кг.

Модели M310WR и M510WR с конфигурациями 3.1- и 5.1 соответственно имеют поддержку Dolby Atmos и DTS:X, мощность 500 Вт и 580 Вт, 6,5-дюймовые сабвуферы и тыловую акустику в старшей модели.

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor