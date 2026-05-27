Обзор W-KING X10. Мощная портативная колонка 70 Вт для улицы и природы

Начался сезон когда можно много времени проводить на улице и природе, вдвойне приятнее это делать прослушивая любимые композиции или удобно расположившись в кресле или гамаке на даче включив подкаст или аудиокнигу. Тестируемая сегодня портативная колонка W-KING X10, выполненная в корпусе с защитой от пыли и воды IPX6. Она официально представлена на ОЗОН.

Комплектация

Упаковка с привлекательным внешним оформлением. Приведены данные по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает ремень, аудиокабель, USB-C кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Выглядит корпус колонки стильно и молодежно. В основе его прочный пластик черного цвета. С двух сторон обтянут плотной тканью с плетением.

Весит около 3 килограммов и здесь изначально продумали удобство переноски. На верхней части два металлических ушка по краям, с ним соединяем комплектный наплечный ремень.

На верхней грани по центру расположились пять прорезиненных механических кнопок со светодиодной индикацией. Нажимаются с небольшим усилием, исключая случайные сработки во время ношения или при перевозке. Также на верхнем торце расположились светодиодный индикатор уровня зарядки аккумулятора и микрофон для работы в режиме громкой связи при соединении со смартфоном.

Для предотвращения попадания воды и пыли все интерфейсные разъемы расположены под защитной заглушкой. Набор включает аудиоразъем 3.5 мм, USB-C, слот для карты памяти microSD, USB Type-A, USB-C. Помимо передачи сигнала от источника воспроизведения, W-KING X10 можно использовать как внешний аккумулятор для зарядки носимой электроники.

По бокам корпуса пассивные излучатели с логотипом бренда по центру и еще один в тыльной части, улучшающими звучание низких частот. Построена на акустической конфигурации 2+2+3 с двумя высокочастотными динамиками 15 Вт, двумя сабвуферами по 45 Вт и тремя пассивными излучателями. Мощность RMS – 70 Вт и пиковая 120 Вт.

Тесты

Система представляет собой современный мультимедийный комбайн с поддержкой проводных и беспроводных источников сигнала. Для беспроводного соединения используется модуль Bluetooth 5.0 (кодеки SBC и AAC) с поддержкой объединения двух таких колонок в стереопару (TWS). Работу в таком режиме тестировал со смартфоном и ноутбуком, в ходе эксплуатации со сбоями не сталкивался. По кабелю можно соединить через разъем 3.5 мм, соответствующий кабель идет в комплекте.

Есть встроенный плеер с поддержкой популярных аудиокодеков, музыкальные файлы можно записать на карту памяти. Подключаем накопитель к системе и колонка автоматически определяя накопитель запускает воспроизведение. Нажатием на кнопки можно ставить воспроизведение на паузу и продолжать его, переключать треки. USB Type-A используется только для зарядки внешнего устройства в режиме внешней батарейки или при сквозной подаче питания через USB-C.

В W-KING X10 хорошо проработали вопрос автономной работы. Емкость аккумулятора 7.2В 7650 мАч / 3.6В 15300 мАч. На практике это давало 10-14 часов работы без подзарядки в зависимости от выставленного уровня громкости.

Для своих габаритов она очень громкая. При этом звучание детализированное и четкое, без заметного искажения при выходе на высокие уровни, хрипы отсутствуют. Колонка уверенно справляется с танцевальной и современной музыкой с насыщенными басами, а также вокальными композициями с выраженными высокими частотами. Нажатием на кнопку настроек можно переключать между пресетом эквалайзера для помещения и улицы. По ощущению, переход на режим улицы добавляет звуку динамики с акцентированием басов.

Итоги

W-KING X10 – удачная портативная колонка для людей не ограничивающих прослушивания музыки стенами своей квартиры. Продемонстрировав мобильность с длительным временем автономной работы и удобным наплечным ремнем в комплекте, детализированное звучание с высоким запасом по громкости, выбор источников звуков (Bluetooth, AUX, TF-карта).
