Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth

Изучаемая сегодня игровая акустика SVEN SB-G1450 сочетает в себе сразу два формата исполнения: саундбар и колонки 2.0. При этом доступно два варианта подключения кабелем USB или по Bluetooth. Из особенностей отмечаются сквозные разъемы для подключения наушников, универсальная ручка управления, RGB-подсветка.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы и данными по характеристикам. В комплекте помимо акустики идет документация.

Внешний вид

У акустики универсальная форма, если представить проще это саундбар, разделяемый на две симметричные части. Между собой они соединяются в паз, устанавливаем и сдвигаем в сторону друг друга, соответствующие пометки нанесены на боковой стороне.

Соединенными эти части являются полноценным саундбаром, который можно удобно расположить под монитором или телевизором. Не занимает много места на рабочем столе и хорошо выглядит.

Разъединенными являются акустикой формата 2.0, в свою очередь их можно разместить по краям от монитора.

На каждой из них на лицевой панели металлическая сетка. По краям декоративная зона с RGB-подсветкой и еще одна под сеткой, ближе к месту соединения.

На боковой грани многофункциональная ручка, отвечающая за изменение громкости, включение и выключение питания, выбор режима работы и изменения эффекта подсветки.

У SVEN SB-G1450 два кабеля, один соединяет колонки между собой. Второй интерфейсный, через разъем USB подается питание и звук. На тыльной стороне есть раздельные аудиоразъемы для подключения гарнитуры. При обычной работе за ПК или во время просмотра фильмов используем колонки, а уже в играх, где требуется общение с командой, подключаем наушники и не нужно тянуться к корпусу.

Тесты

Эта акустика поддерживает два вида соединения: беспроводным способом по Bluetooth или с помощью кабеля по USB. При беспроводном соединении питание будет подаваться по USB, можно использовать свободный разъем на материнской плате, ноутбуке или зарядку от смартфона.

Мощность 10 Вт, оснащена парными динамиками диаметром 53 мм по 5 Вт каждый. Громкость достаточная для типовой эксплуатации. По звуку заметно акцентируются средние частоты, басы слабые, верхние частоты немного прижаты. В целом характерная сцена для недорогой акустики. При этом к самому звучанию нареканий нет, звук лучше, чем встроенный в ноутбуках и мониторах, присутствует эффект стерео.

Итоги

SVEN SB-G1450 – недорогая акустика для ПК или ноутбука, позволяющая пользователю выбирать между саундбаром и 2.0 форматом. Стильное внешнее оформление, подсветка с эффектами, интерфейс USB и Bluetooth, удобное управление.