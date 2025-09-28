Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth

Изучаемая сегодня игровая акустика SVEN SB-G1450 сочетает в себе сразу два формата исполнения: саундбар и колонки 2.0. При этом доступно два варианта подключения кабелем USB или по Bluetooth. Из особенностей отмечаются сквозные разъемы для подключения наушников, универсальная ручка управления, RGB-подсветка.

Обзор SVEN SB-G1450

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением системы и данными по характеристикам. В комплекте помимо акустики идет документация.

комплектация SVEN SB-G1450

Внешний вид

внешний вид SVEN SB-G1450

У акустики универсальная форма, если представить проще это саундбар, разделяемый на две симметричные части. Между собой они соединяются в паз, устанавливаем и сдвигаем в сторону друг друга, соответствующие пометки нанесены на боковой стороне.

внешний вид SVEN SB-G1450

Соединенными эти части являются полноценным саундбаром, который можно удобно расположить под монитором или телевизором. Не занимает много места на рабочем столе и хорошо выглядит.

внешний вид SVEN SB-G1450

Разъединенными являются акустикой формата 2.0, в свою очередь их можно разместить по краям от монитора.

внешний вид SVEN SB-G1450

На каждой из них на лицевой панели металлическая сетка. По краям декоративная зона с RGB-подсветкой и еще одна под сеткой, ближе к месту соединения.

внешний вид SVEN SB-G1450

На боковой грани многофункциональная ручка, отвечающая за изменение громкости, включение и выключение питания, выбор режима работы и изменения эффекта подсветки.

внешний вид SVEN SB-G1450

У SVEN SB-G1450 два кабеля, один соединяет колонки между собой. Второй интерфейсный, через разъем USB подается питание и звук. На тыльной стороне есть раздельные аудиоразъемы для подключения гарнитуры. При обычной работе за ПК или во время просмотра фильмов используем колонки, а уже в играх, где требуется общение с командой, подключаем наушники и не нужно тянуться к корпусу.

внешний вид SVEN SB-G1450

Тесты

Эта акустика поддерживает два вида соединения: беспроводным способом по Bluetooth или с помощью кабеля по USB. При беспроводном соединении питание будет подаваться по USB, можно использовать свободный разъем на материнской плате, ноутбуке или зарядку от смартфона.

тесты SVEN SB-G1450

Мощность 10 Вт, оснащена парными динамиками диаметром 53 мм по 5 Вт каждый. Громкость достаточная для типовой эксплуатации. По звуку заметно акцентируются средние частоты, басы слабые, верхние частоты немного прижаты. В целом характерная сцена для недорогой акустики. При этом к самому звучанию нареканий нет, звук лучше, чем встроенный в ноутбуках и мониторах, присутствует эффект стерео.

тесты SVEN SB-G1450

Итоги

SVEN SB-G1450 – недорогая акустика для ПК или ноутбука, позволяющая пользователю выбирать между саундбаром и 2.0 форматом. Стильное внешнее оформление, подсветка с эффектами, интерфейс USB и Bluetooth, удобное управление.
Представлен кассетный аудиоплеер Maxell MXCP-P100…
Компания Maxell пополнила ассортимент портативных кассетных аудиоплееров моделью MXCP-P100, которая может…
Наушники Baseus BH1 оценили в 35 долларов …
Компания Baseus объявила о выпуске беспроводных наушников Baseus BH1, которые основаны на 40-мм динамиках…
Представлена игровая гарнитура Razer BlackShark V3…
Компания Razer пополнила ассортимент игровых гарнитур серией BlackShark V3, в которую вошли модели V3 Pro…
Акустическую систему TCL TP300K оценили в 30 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила на российский рынок акустическую систему TP300K, общая выходная мощность которой с…
Представлена беспроводная колонка Marshall Middleton II…
Компания Marshall пополнила ассортимент портативных Bluetooth-колонок моделью Middleton II, которая появи…
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetoo…
Классические радиоприемники сейчас редко встречаются в квартирах, на их место пришли стриминговые сервисы…
Обзор Defender Sound Factory. Мощная портативная колонка…
Несмотря на то что Defender Sound Factory относится к портативной акустической системе, это габаритная и …
Беспроводную колонку JBL Grip оценили в 100 долларов …
Компания JBL объявила о выпуске Bluetooth-колонки JBL Grip, которая получила компактный корпус в форме бу…
Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5Саундбар для монитора. Обзор Creative Sound Blaster GS5
Стильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303АСтильная 2.0 акустика с Bluetooth. Обзор ОКЛИК ОК-303А
Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5
Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750
Обзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и BluetoothОбзор SVEN SRP-155. Радиоприемник с фонариком, MP3 и Bluetooth
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor