Обзор SVEN SB-G1450. Доступный саундбар трансформер с USB и Bluetooth

У акустики универсальная форма, если представить проще это саундбар, разделяемый на две симметричные части. Между собой они соединяются в паз, устанавливаем и сдвигаем в сторону друг друга, соответствующие пометки нанесены на боковой стороне.
Соединенными эти части являются полноценным саундбаром, который можно удобно расположить под монитором или телевизором. Не занимает много места на рабочем столе и хорошо выглядит.
Разъединенными являются акустикой формата 2.0, в свою очередь их можно разместить по краям от монитора.
На каждой из них на лицевой панели металлическая сетка. По краям декоративная зона с RGB-подсветкой и еще одна под сеткой, ближе к месту соединения.
На боковой грани многофункциональная ручка, отвечающая за изменение громкости, включение и выключение питания, выбор режима работы и изменения эффекта подсветки.
У SVEN SB-G1450 два кабеля, один соединяет колонки между собой. Второй интерфейсный, через разъем USB подается питание и звук. На тыльной стороне есть раздельные аудиоразъемы для подключения гарнитуры. При обычной работе за ПК или во время просмотра фильмов используем колонки, а уже в играх, где требуется общение с командой, подключаем наушники и не нужно тянуться к корпусу.
Мощность 10 Вт, оснащена парными динамиками диаметром 53 мм по 5 Вт каждый. Громкость достаточная для типовой эксплуатации. По звуку заметно акцентируются средние частоты, басы слабые, верхние частоты немного прижаты. В целом характерная сцена для недорогой акустики. При этом к самому звучанию нареканий нет, звук лучше, чем встроенный в ноутбуках и мониторах, присутствует эффект стерео.