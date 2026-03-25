Саундбар TCL A65K вышел в России

Компания TCL объявила о скором выходе на российский рынок саундбара A65K, который получил девять динамиков. Новинка характеризуется левым, правым и центральным каналами, двумя высокочастотными каналами, 6,5-дюймовым выделенным сабвуфером с воспроизведением частот до 40 Гц, поддержкой Dolby Atmos и DTS:X для создания трёхмерной звуковой сцены, интеллектуальной системой адаптации звука, приложением TCL Home для анализа акустики помещения и автоматической настройки параметров, корпусом толщиной 5 см, тканевой акустической сеткой, настройкой звука от Bang & Olufsen, интерфейсами HDMI eARC и USB, поддержкой Bluetooth 5.3 и поддержкой 12-полосного эквалайзера с регулировкой каналов. Цена системы будет объявлена позже.