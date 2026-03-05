Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрыватель

Привычный формат исполнения виниловых проигрывателей предполагает горизонтальное размещение опорного диска, Alive Audio Pillar ломает эти стереотипы, здесь виниловая пластинка крутится вертикально. При тут используется картридж Audio-Technica AT3600L и автоматический тонарм, питч -контроль, а также проигрыватель оснащен встроенной акустикой мощностью 20 Вт.

Обзор Alive Audio Pillar

Комплектация

комплектация Alive Audio Pillar

Двойная упаковка, внешняя из транспортировочного картона и внутренняя с полиграфией. Комплект включает адаптер питания, опорный диск, пульт ДУ, инструкцию по эксплуатации.

комплектация Alive Audio Pillar

Внешний вид

Основа корпуса продолговатой формы с закругленными боковыми гранями. Главным материалом выступает МДФ, обеспечивая надежность конструкции, снижение вибрации во время воспроизведения, да и внешне делает систему эстетически симпатичнее.

внешний вид Alive Audio Pillar

На основании пластиковые ножки в форме усеченного цилиндра. На концах прорезиненные накладки. Размещение устойчивое.

внешний вид Alive Audio Pillar

По краям фронтальной панели защитная решетка, обтянутая тканью. За ней находятся парные динамики по 10 Вт каждый с сопротивлением 4 Ом. Декоративная окантовка серого цвета по периметру.

внешний вид Alive Audio Pillar

В центре лицевая панель с механическими кнопками и поворотный регулятор громкости с фоновой подсветкой. Переключение диаметра воспроизводимых пластинок и переключатель скорости. Поддерживает Alive Audio Pillar воспроизведение со скоростью 33 1/3 и 44 оборота в минуту.

внешний вид Alive Audio Pillar

Пользователь управлять воспроизведением сможет и с помощью комплектного пульта ДУ. Он дублирует набор кнопок с лицевой панели.

внешний вид Alive Audio Pillar

Ножка тонарма из металла. Полностью автоматизированием. Нажатием на кнопку воспроизведения плавно переводит его в рабочее положение, остановка поднимает и возвращает в исходную позицию.

внешний вид Alive Audio Pillar

Снизу у него расположен регулируемый противовес. В качестве звукоснимателя используется зарекомендовавшая себя игла Audio-Technica AT3600L. Применен ременной привод. Отдельно отмечу наличие тонкой регулировки силы прижима у тонарма при помощи Г-образного ключа.

внешний вид Alive Audio Pillar

Перед эксплуатацией необходимо будет установить опорный диск, расположена площадка под небольшим углом. Виниловая пластинка к опорному диску прижимается при помощи магнитный клемпа. С учетом ценового позиционирования такое качество оснащения заслуживает похвалы.

внешний вид Alive Audio Pillar

С тыльной стороны по краям вентиляционные отверстия. В центре панель со стереовыходами RCA на внешнюю акустику, AUX-разъем для подключения источника сигнала, гнездо для 12 В блока питания из комплекта. Есть регулятор питч-контроля.

внешний вид Alive Audio Pillar

Учитывая встроенные динамики мощностью 20 Вт можно будет использовать как универсальную систему акустическую систему. И тут помимо AUX, есть еще беспроводной интерфейс Bluetooth. К условным минусам отнесем отсутствие возможности отключения фонокорректора.

Тесты

тесты Alive Audio Pillar

Виниловый проигрыватель Alive Audio Pillar продемонстрировал стабильную работу и надежность эксплуатации, не уступающую моделям с традиционным горизонтальным размещением опорного диска. Воспроизведение плавно и стабильно, тонарм переходил в рабочее положение и возвращался в исходное автоматическое. Доступна перемотка.

тесты Alive Audio Pillar

Система самодостаточна и не требует дополнительных вложений. Большую часть времени слушали винил на встроенных динамиках. Тут они не для галочки и выдают уверенный звук с запасом по громкости. Эффект объёмного звучания и отсутствие явного искажения звука.

тесты Alive Audio Pillar

Детализация на хорошем уровне, из особенностей есть акцентирование на верхних частотах, но не критично. Плюс всегда есть возможность эксплуатации этого проигрывателя с внешним ресивером. Полноценное прослушивание виниловых пластинок, обеспечивающее интересное и внимательное прослушивание музыки разных жанров.

тесты Alive Audio Pillar

Итоги

Alive Audio Pillar – вертикальный виниловый проигрыватель с высоким качеством оснащения, исполнения и стильным внешним видом. Проверенный временем картридж Audio-Technica AT3600L, фонокоррректор, питч-контроль, возможность проводного и беспроводного подключения источника звука, встроенная 20 Вт акустика, пульт ДУ.
