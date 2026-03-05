Обзор Alive Audio Pillar. Вертикальный виниловый проигрыватель

Привычный формат исполнения виниловых проигрывателей предполагает горизонтальное размещение опорного диска, Alive Audio Pillar ломает эти стереотипы, здесь виниловая пластинка крутится вертикально. При тут используется картридж Audio-Technica AT3600L и автоматический тонарм, питч -контроль, а также проигрыватель оснащен встроенной акустикой мощностью 20 Вт.

Комплектация

Двойная упаковка, внешняя из транспортировочного картона и внутренняя с полиграфией. Комплект включает адаптер питания, опорный диск, пульт ДУ, инструкцию по эксплуатации.

Внешний вид

Основа корпуса продолговатой формы с закругленными боковыми гранями. Главным материалом выступает МДФ, обеспечивая надежность конструкции, снижение вибрации во время воспроизведения, да и внешне делает систему эстетически симпатичнее.

На основании пластиковые ножки в форме усеченного цилиндра. На концах прорезиненные накладки. Размещение устойчивое.

По краям фронтальной панели защитная решетка, обтянутая тканью. За ней находятся парные динамики по 10 Вт каждый с сопротивлением 4 Ом. Декоративная окантовка серого цвета по периметру.

В центре лицевая панель с механическими кнопками и поворотный регулятор громкости с фоновой подсветкой. Переключение диаметра воспроизводимых пластинок и переключатель скорости. Поддерживает Alive Audio Pillar воспроизведение со скоростью 33 1/3 и 44 оборота в минуту.

Пользователь управлять воспроизведением сможет и с помощью комплектного пульта ДУ. Он дублирует набор кнопок с лицевой панели.

Ножка тонарма из металла. Полностью автоматизированием. Нажатием на кнопку воспроизведения плавно переводит его в рабочее положение, остановка поднимает и возвращает в исходную позицию.

Снизу у него расположен регулируемый противовес. В качестве звукоснимателя используется зарекомендовавшая себя игла Audio-Technica AT3600L. Применен ременной привод. Отдельно отмечу наличие тонкой регулировки силы прижима у тонарма при помощи Г-образного ключа.

Перед эксплуатацией необходимо будет установить опорный диск, расположена площадка под небольшим углом. Виниловая пластинка к опорному диску прижимается при помощи магнитный клемпа. С учетом ценового позиционирования такое качество оснащения заслуживает похвалы.

С тыльной стороны по краям вентиляционные отверстия. В центре панель со стереовыходами RCA на внешнюю акустику, AUX-разъем для подключения источника сигнала, гнездо для 12 В блока питания из комплекта. Есть регулятор питч-контроля.

Тесты

Учитывая встроенные динамики мощностью 20 Вт можно будет использовать как универсальную систему акустическую систему. И тут помимо AUX, есть еще беспроводной интерфейс Bluetooth. К условным минусам отнесем отсутствие возможности отключения фонокорректора.

Виниловый проигрыватель Alive Audio Pillar продемонстрировал стабильную работу и надежность эксплуатации, не уступающую моделям с традиционным горизонтальным размещением опорного диска. Воспроизведение плавно и стабильно, тонарм переходил в рабочее положение и возвращался в исходное автоматическое. Доступна перемотка.

Система самодостаточна и не требует дополнительных вложений. Большую часть времени слушали винил на встроенных динамиках. Тут они не для галочки и выдают уверенный звук с запасом по громкости. Эффект объёмного звучания и отсутствие явного искажения звука.

Детализация на хорошем уровне, из особенностей есть акцентирование на верхних частотах, но не критично. Плюс всегда есть возможность эксплуатации этого проигрывателя с внешним ресивером. Полноценное прослушивание виниловых пластинок, обеспечивающее интересное и внимательное прослушивание музыки разных жанров.

Итоги

Alive Audio Pillar – вертикальный виниловый проигрыватель с высоким качеством оснащения, исполнения и стильным внешним видом. Проверенный временем картридж Audio-Technica AT3600L, фонокоррректор, питч-контроль, возможность проводного и беспроводного подключения источника звука, встроенная 20 Вт акустика, пульт ДУ.