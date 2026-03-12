Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth

Аудиосистема формата 2.0 частый выбор для домашнего и офисного использования с ПК и ноутбуком. Изучаемые сегодня SVEN G342 поддерживают беспроводное и проводное соединения, выполнены в компактном корпусе, используют для питания и передачи сигнала USB-интерфейс. Относится эта модель к доступному ценовому сегменту.

Комплектация

Компактная упаковка с данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Лицевая панель колонок наклонена под небольшим углом. Вся площадь с металлической сеткой, за которой расположен динамик диаметром 47 мм.

Вокруг него кольцевая многоцветная подсветка. Несколько цветов и возможность полного отключения. Выполнена ненавязчиво, но при этом создается акцентное оформление рабочего места.

Органы управления расположены на интерфейсном кабеле. Помимо кнопки управления подсветки, здесь кнопка смены режима соединения, регулировки громкости. Длительное нажатие на кнопку смены громкости переключает треки.

На боковой стороне блока управления 3.5 мм аудиоразъем. К нему можно подключить наушники. Для питания и проводной передачи сигнала от источника звука используется USB-интерфейс.

Выполнены SVEN G342 из пластика черного цвета. Интересная геометрия задней части корпуса с несколькими плоскостями, расположенными под разными углами.

Между собой они соединяются кабелем длиной 50 см. Оптимально для размещения по краям от монитора или ноутбука, при этом само рабочее пространство будет организовано аккуратно. На основании четыре компактные прорезиненные ножки.

Тесты

Для соединения к источнику сигнала SVEN G342 могут использовать Bluetooth или USB. При беспроводном соединении в качестве источника питания подойдет свободный разъем на ноутбуке, материнской плате или блок питания. Дальность соединения по Bluetooth до 10 метров, поддерживает SBC-кодек. Статус соединения отображает компактный светодиодный индикатор.

Звучание на хорошем уровне, акцентируются средние и высокие частоты. Басы выражены слабо. Они выступают альтернативой встроенным в монитор и ноутбук динамикам, по сравнению с ними звучание насыщеннее и воспроизводимая сцена детализированнее.

Итоги

SVEN G342 – недорогая акустика 2.0 для ноутбука и ПК с проводным и беспроводным соединениями. Компактный корпус, RGB-подсветка, пульт ДУ, питание по USB.