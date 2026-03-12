Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth

Вокруг него кольцевая многоцветная подсветка. Несколько цветов и возможность полного отключения. Выполнена ненавязчиво, но при этом создается акцентное оформление рабочего места.
Органы управления расположены на интерфейсном кабеле. Помимо кнопки управления подсветки, здесь кнопка смены режима соединения, регулировки громкости. Длительное нажатие на кнопку смены громкости переключает треки.
На боковой стороне блока управления 3.5 мм аудиоразъем. К нему можно подключить наушники. Для питания и проводной передачи сигнала от источника звука используется USB-интерфейс.
Выполнены SVEN G342 из пластика черного цвета. Интересная геометрия задней части корпуса с несколькими плоскостями, расположенными под разными углами.
Между собой они соединяются кабелем длиной 50 см. Оптимально для размещения по краям от монитора или ноутбука, при этом само рабочее пространство будет организовано аккуратно. На основании четыре компактные прорезиненные ножки.
Звучание на хорошем уровне, акцентируются средние и высокие частоты. Басы выражены слабо. Они выступают альтернативой встроенным в монитор и ноутбук динамикам, по сравнению с ними звучание насыщеннее и воспроизводимая сцена детализированнее.