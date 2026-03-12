Обзор SVEN G342. Недорогая 2.0 акустика с Bluetooth

Аудиосистема формата 2.0 частый выбор для домашнего и офисного использования с ПК и ноутбуком. Изучаемые сегодня SVEN G342 поддерживают беспроводное и проводное соединения, выполнены в компактном корпусе, используют для питания и передачи сигнала USB-интерфейс. Относится эта модель к доступному ценовому сегменту.

Обзор SVEN G342

Комплектация

Компактная упаковка с данными по характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация SVEN G342

Внешний вид

Лицевая панель колонок наклонена под небольшим углом. Вся площадь с металлической сеткой, за которой расположен динамик диаметром 47 мм.

внешний вид SVEN G342

Вокруг него кольцевая многоцветная подсветка. Несколько цветов и возможность полного отключения. Выполнена ненавязчиво, но при этом создается акцентное оформление рабочего места.

внешний вид SVEN G342

Органы управления расположены на интерфейсном кабеле. Помимо кнопки управления подсветки, здесь кнопка смены режима соединения, регулировки громкости. Длительное нажатие на кнопку смены громкости переключает треки.

внешний вид SVEN G342

На боковой стороне блока управления 3.5 мм аудиоразъем. К нему можно подключить наушники. Для питания и проводной передачи сигнала от источника звука используется USB-интерфейс.

внешний вид SVEN G342

Выполнены SVEN G342 из пластика черного цвета. Интересная геометрия задней части корпуса с несколькими плоскостями, расположенными под разными углами.

внешний вид SVEN G342

Между собой они соединяются кабелем длиной 50 см. Оптимально для размещения по краям от монитора или ноутбука, при этом само рабочее пространство будет организовано аккуратно. На основании четыре компактные прорезиненные ножки.

внешний вид SVEN G342

Тесты

Для соединения к источнику сигнала SVEN G342 могут использовать Bluetooth или USB. При беспроводном соединении в качестве источника питания подойдет свободный разъем на ноутбуке, материнской плате или блок питания. Дальность соединения по Bluetooth до 10 метров, поддерживает SBC-кодек. Статус соединения отображает компактный светодиодный индикатор.

тесты SVEN G342

Звучание на хорошем уровне, акцентируются средние и высокие частоты. Басы выражены слабо. Они выступают альтернативой встроенным в монитор и ноутбук динамикам, по сравнению с ними звучание насыщеннее и воспроизводимая сцена детализированнее.

тесты SVEN G342

Итоги

SVEN G342 – недорогая акустика 2.0 для ноутбука и ПК с проводным и беспроводным соединениями. Компактный корпус, RGB-подсветка, пульт ДУ, питание по USB.
