Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3

Дачный сезон и время походов на природу в средней полосе в самом разгаре, изучаемый сегодня радиоприемник с аккумулятором SVEN SRP-150 будет как нельзя актуальным позволяя прослушивать радиостанции в SW, AM и FM-диапазонах, а также заранее загруженную музыку на карту памяти или флешку.

Обзор SVEN SRP-150

Комплектация

Компактная коробка с изображением устройства и информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

комплектация SVEN SRP-150

Внешний вид

Два варианта цветового исполнения и у нас определённо наиболее эффектное в духе ретро. «Олды вспомнят, молодежь поймет».

внешний вид SVEN SRP-150

На лицевой стороне металлическая решетка, скрывающая динамик диаметром 76 мм мощностью 3 Вт. Нанесен логотип бренда. Ниже панель управления с двумя поворотными регуляторами и четырьмя механическими кнопками.

внешний вид SVEN SRP-150

Левый регулятор меняет громкость и в крайнем положении выключает питание, правый настраивает радиостанцию. В центре шкала с тремя диапазонами. Кнопки используются для управления воспроизведением со встроенного накопителя.

внешний вид SVEN SRP-150

На боковой стороне фонарик с шестью светодиодами и рассеивающей панелью. Яркость умеренная но в ночное время вполне можно будет подсветить чтобы найти мелочевку или создать фоновое освещение в палатке.

внешний вид SVEN SRP-150

С другой стороны у SVEN SRP-150 переключатель частотных диапазонов радиоприемника, тумблер питания, индикатор зарядки, USB-C и аудиоразъем под наушники.

внешний вид SVEN SRP-150

Сверху наплечный ремешок. Разъем USB и слот для карты microSD со встроенным MP3-плеером.

внешний вид SVEN SRP-150

С обратной стороны отсек под две батарейки D/UM1. В этом отсеке можно будет хранить кабель. Встроенный аккумулятор находится внутри, его емкость 1200 мАч. Питание также можно подавать по USB, используя блок питания в розетку или повербанк. Телескопическая антенна, позволяющая добиться уверенного приема и при эксплуатации вне города.

Тесты

тесты SVEN SRP-150

Несмотря на невысокую стоимость тут возможности прослушивания не ограничены только радиостанциями. Можно подключить по Bluetooth смартфон, используя как внешний динамик, записать музыкальные файлы на внешний накопитель. В случае же карты памяти microSD коллекция будет всегда под ругой, а накопитель не будет выступать за пределы корпуса. Все режимы работают корректно.

тесты SVEN SRP-150

Динамика мощностью в 3 Вт вполне хватает для совместного прослушивания или размещения в домике. Не мешает окружающим и при этом хорошо слышно музыку и речь. У система отличная автономность, без подзарядки может проработать несколько недель в режиме радиоприемника.

тесты SVEN SRP-150

Итоги

SVEN SRP-150 – недорогой радиоприемник с актуальным набором режимов работы, включающих Bluetooth и MP3, а также с хорошими показателями автономности.
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