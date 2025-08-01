Обзор SVEN SRP-150. Беспроводной радиоприемник с Bluetooth и MP3

На лицевой стороне металлическая решетка, скрывающая динамик диаметром 76 мм мощностью 3 Вт. Нанесен логотип бренда. Ниже панель управления с двумя поворотными регуляторами и четырьмя механическими кнопками.
Левый регулятор меняет громкость и в крайнем положении выключает питание, правый настраивает радиостанцию. В центре шкала с тремя диапазонами. Кнопки используются для управления воспроизведением со встроенного накопителя.
На боковой стороне фонарик с шестью светодиодами и рассеивающей панелью. Яркость умеренная но в ночное время вполне можно будет подсветить чтобы найти мелочевку или создать фоновое освещение в палатке.
С другой стороны у SVEN SRP-150 переключатель частотных диапазонов радиоприемника, тумблер питания, индикатор зарядки, USB-C и аудиоразъем под наушники.
Сверху наплечный ремешок. Разъем USB и слот для карты microSD со встроенным MP3-плеером.
С обратной стороны отсек под две батарейки D/UM1. В этом отсеке можно будет хранить кабель. Встроенный аккумулятор находится внутри, его емкость 1200 мАч. Питание также можно подавать по USB, используя блок питания в розетку или повербанк. Телескопическая антенна, позволяющая добиться уверенного приема и при эксплуатации вне города.
Несмотря на невысокую стоимость тут возможности прослушивания не ограничены только радиостанциями. Можно подключить по Bluetooth смартфон, используя как внешний динамик, записать музыкальные файлы на внешний накопитель. В случае же карты памяти microSD коллекция будет всегда под ругой, а накопитель не будет выступать за пределы корпуса. Все режимы работают корректно.
Динамика мощностью в 3 Вт вполне хватает для совместного прослушивания или размещения в домике. Не мешает окружающим и при этом хорошо слышно музыку и речь. У система отличная автономность, без подзарядки может проработать несколько недель в режиме радиоприемника.