Представлена портативная колонка Harman Kardon LUNA 2

Компания Harman Kardon пополнила ассортимент портативных беспроводных колонок моделью LUNA 2, которая основана на низкочастотном динамике 62:82 мм и высокочастотном 20-мм динамике. Новинка также характеризуется встроенной батареей с автономностью до 12 часов, корпусом из алюминиевого сплава, нижней подсветкой, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP67, возможностью настройки через приложение Harman Kardon ONE, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, а также светло-коричневой, зеленой и черной расцветками корпуса. Цена колонки на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 218 долларов.

