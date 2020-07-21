AverMedia в коронавирус

Специалисты компании AverMedia провели анализ рынка и пришли к выводу, что на текущий момент пользователи очень заинтересованы в приобретении веб-камер, микрофонов и карт для захвата видео с компьютера или любого другого источника, ведь сейчас удаленная работа или обучение очень и очень востребованы в обществе. Да, пандемия коронавирус вызвала массу проблем в обычном режиме работы, так что многие приняли решение работать из дома. Особенно стоит уделить внимание на данные гаджеты компании AverMedia тем, кто проводит лекции, уроки или еще что-то в таком духе из дома для большой аудитории пользователей. Тогда качество вашего вещания сильно вырастет, предоставив зрителю или просто пользователям больше возможностей.