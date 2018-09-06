Автомобильный планшет Navitel T757 LTE получил 7-дюймовый экран

Состоялся анонс автомобильного планшета под названием Navitel T757 LTE с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 7-дюймовый экран с разрешением 1280 на 800 пикселей, камеры на 5 Мп и 0,3 Мп. Основой устройства стал процессор MediaTek MT8735W и 2 Гбайт ОЗУ. Сообщается, что предустановлен навигационный софт- это Навител Навигатор. Плюс карты - 43 европейских страны, а также Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Емкость у аппарата равна 2500 мА.ч. В планшете есть GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Габариты аппарата составляют: 192 * 113.2 * 8.85 мм. О стоимости планшета пока не сообщается.