B&O Beoplay E8 теперь работают намного дольше

На современном рынке беспроводных наушников есть огромное количество интересных решений, которые позволят вам без труда заниматься своими делами и при этом получать удовольствие от любимой музыки. Однако к многих беспроводных наушников есть и важная проблема, которая заключается в малом времени автономной работы. Некоторые наушники проживают в режиме работы всего пять часов, чего не всегда хватает даже на сутки. Однако инженеры компании придумали, как при помощи программного патча продлить жизнь батарее. Это действительно работает и помогает наслаждаться музыкой намного дольше. Стоимость продукта пока не раскрывают, но мы сильно надеемся, что производитель сделает продукт более-менее доступным для широких масс.