BIOSTAR представляет материнскую плату A68N-2100K SoC

BIOSTAR анонсировала материнскую плату A68N-2100K SoC Mini-ITX со встроенным процессором AMD E1-6010 и поддержкой графики AMD Radeon R2.

Материнская плата BIOSTAR A68N-2100K оснащена 2 DIMM-памятью DDR3 , обеспечивающей более высокую пропускную способность при более низком рабочем напряжении, и также имеет порт SATA III (6 Гбит / с), которая обеспечивает пропускную способность в 2 раза выше, чем у SATA 3G,

Имеет обратную совместимость со всеми существующими USB-устройствами, что делает материнскую плату A68N-2100K идеальным выбором для пользователей, которые любят смотреть ТВ-шоу и фильмы онлайн, такие как YouTube или Netflix, или слушать музыку.

Одним из лучших преимуществ материнской платы A68N-2100K SoC является ее система охлаждения без вентилятора, создавая бесшумную сборку ПК, в которой меньше пыли, что увеличивает срок его службы. BIOSTAR A68N-2100K оснащен портом VGA, HDMI, GbE LAN, двумя портами USB 3.2 (Gen1)и USB 2.0, и также входами для аудиоразъемов.