BLU G90 получит Android 10

Длительное время про компанию BLU не было никакой информации, хотя это довольно крупный производитель, который выпускает просто тонну различных гаджетов и делает это с завидным постоянством. Теперь производитель готовится к релизу нового смартфона BLU G90, который будет поддерживать операционную систему Android 10 прямо на момент релиза. Это позволит гаджет обеспечить пользователя более классным удобным интерфейсом, большим набором различных бонусов и преимуществ. Вопрос только в том, насколько производитель уверен в успехе своего гаджета и какая будет цена для российского рынка, ведь все же это доступный производитель, который явно должен привлекать нас низкой стоимостью и приличным набором различных бонусов.

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