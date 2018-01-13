BLUBOO готовит смартфон со встроенным в экран сканером пальца

На выставке CES 2018 был показан первый смартфон со встроенным в дисплей сканером отпечатка пальца. В нем используется дактилоскопический сенсор, разработанный компанией Synaptics.

Эта технология еще один вариант удобной разблокировки устройства без потери полезной площади экрана. Внедрением этой технологии занимается BLUBOO, они запустили такой проект еще в прошлом году и добились значительных результатов. Новая технология идентификации отпечатков пальцев с использованием встроенного в дисплей сканера будет применена Bluboo уже в этом году в новых смартфонах — Bluboo S2 и Bluboo S3.

В Bluboo S2 будет использоваться 21-Мп сенсор IMX230 для поворотной камеры, применение которой позволит максимально увеличить соотношение площади экрана и плоскости фронтальной панели. Так что Bluboo S2 будет полноэкранным смартфоном в буквально значении этого слова, так как на фронтальной панели не будет ничего кроме 5,99-дюймового OLED-дисплея.