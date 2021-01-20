BOE выделила 3 миллиарда на постройку завода в Китае

Ожидается, что китайская компания BOE Technology Group выделит 20 миллиардов юаней (примерно 3 миллиарда долларов США) на расширение своего завода по производству дисплеев в Китае, который также известен как линия B12. Этот завод производит свои OLED-панели, которые используются на смартфонах, а его фабрика по производству ЖК-дисплеев 2-го поколения выйдет на полную мощность в первом полугодии 2021 года. Согласно отчету TheElec, местные СМИ сообщили, что китайский производитель дисплеев достигнет максимальной мощности на своем заводе в течение первой половины этого года. А выделенные средства, которые на самом деле огромные по современным меркам, будут потрачены на доработку завода и постройку новых линий производства, чтобы обеспечить выпуск большего количества продукции.