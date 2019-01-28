BQ-5300G Velvet View и его функции

Компания BQ выпустила самую дешевую версию из своей коллекции. У недорогой модели крупный 5,34-дюймовый экран, 8 ГБ встроенной памяти и 512 МБ ОЗУ. Такой конфигурации достаточно, чтобы запускать игры с простой графикой и использовать мессенджеры. Кроме того, гаджет работает на облегчённой версии операционной системы Android 8.1 Go Edition, которая создавалась специально для смартфонов с небольшим объёмом оперативной памяти. Благодаря ей телефон работает быстрее, чем со стандартным. Из остальных особенностей стоит отметить поддержку двух симок и работу в сетях 3G.BQ-5300G Velvet View — одна из самых бюджетных моделей в линейке компании. Это устройство — отличный вариант для первого детского телефона. Во-первых, родители смогут оставаться с юным владельцем гаджета на связи: звонить ему, писать сообщения, устраивать видеозвонки по WhatsApp или даже установить GPS-маячок. Во-вторых, смартфон стоит меньше 4000 рублей, поэтому будет не так страшно, если дети потеряют его или разобьют. В-третьих, аппарат представлен в семи ярких расцветках — детям точно придётся по душе.Стоимость смартфона составит 3990 тысяч рублей.