BQ-5514G Strike Power недорогой смартфон

В новинках установлен аккумулятор на 5000 мАч. По заверениям производителя, в режиме ожидания аппараты могут проработать до 20 дней. Кроме того, смартфоны поддерживают функцию OTG,с помощью которой можно подключать,заряжать сторонние устройства.Функционируют смартфоны под управлением операционной системы Android Oreo (Go Edition), разработанной для устройств с небольшим объёмом памяти. ОС поставляется с пакетом предустановленных Go-версий всех основных сервисов Google.Старшая версия поддерживает 4G. Кроме того, новинки снабдили разными процессорами. Так, BQ-5514 G Strike Power построен на базе MediaTek MT6580P с тактовой частотой 1,3 ГГц, а в BQ-5514 L Strike Power 4G установлен более продвинутый MT6739, позволяющий двум SIM-картам одновременно работать в сетях 3G/4G.Обе модели получили 5,45-дюймовый Incell IPS-экран с закруглёнными углами. При соотношении сторон 18:9 его разрешение составляет 1440 х 720 пикселей. Задняя крышка выполнена из металла для большей прочности и надёжности. На тыльной панели расположился сканер отпечатков пальцев.О стоимости смартфона пока неизвестно.