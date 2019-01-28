BQ-5517L Twin Pro и его функции

Компания BQ выпустила смартфон с хорошей камерой. Полезные фишки смартфона не заканчиваются. BQ-5517 L Twin Pro получил двойную основную камеру с матрицей Sony на 13 + 2 Мп, которая умеет делать портреты с эффектом боке. Кроме того, устройство поддерживает технологию Face Unlock для распознавания лица и имеет сканер отпечатков пальцев. Ещё модель может похвастаться двухдиапазонным модулем Wi-Fi, поддерживающим частоту 5 ГГц. Это обеспечит стабильное подключение к интернету на высоких скоростях, так как канал 2,4 ГГц часто загружен и не даёт максимальную скорость.Бюджетный BQ-5517 L Twin Pro оснастили практичным 5,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD — оптимальный вариант как для просмотра фильмов, так и для чтения текста. Внешность у смартфона классическая, что сейчас встретишь нечасто: нет вырезов-«чёлок», зеркальных крышек и других модных решений. К дизайну не придётся приноравливаться, а на задней панели не остаётся отпечатков. Производитель снабдил гаджет процессором Helio P10 и 4 ГБ ОЗУ. Такой объём оперативки — редкость для доступных аппаратов. Эта начинка позволяет запускать одновременно множество приложений без ущерба быстродействию. Также высокую скорость работы обеспечивает чистый Android 8.1.Стоимость смартфона составит 9990 тысяч рублей.