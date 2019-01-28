BQ-6200L Aurora и его характеристика

BQ-6200L Aurora поддерживает усовершенствованную технологию распознавания лица 3D Face Unlock: она позволяет владельцу разблокировать смартфон за долю секунды даже в полной темноте. Вдобавок на задней панели остался сканер отпечатков пальцев для более защиты данных. Рядом расположена основная камера с разрешением 16 + 5 Мп. За счёт двойного сенсора пользователь может делать портретные снимки с художественным размытием фона — эффектом боке. Аккумулятор ёмкость которого составляет 3000 мАч.Главный смартфон линейки BQ получил флагманские функции и производительное железо, но при этом сохранил доступную цену. Вендор оснастил устройство большим ярким 6,2-дюймовым экраном с IPS-матрицей и высоким разрешением Full HD+ (2246 x 1080 точек). Он защищён от повреждений прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Внутри расположен восьмиядерный процессор Helio P60 — лучший на данный момент чипсет в линейке MediaTek, который отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением. Кроме того, в аппарате 4 ГБ оперативной памяти. Благодаря такой конфигурации он тянет все современные требовательные игры и приложения, а также легко справляется с нагрузкой в режиме многозадачности. За работу отвечает свежий Android 8.1.Стоимость смартфона составит 15900 тысяч рублей.