BQ выпустила телевизоры

Компания BQ, которую мы знаем по смартфонам с доступной ценой, вышла на рынок телевизоров с довольно бюджетными решениями. Есть два варианта по диагонали — 23,6 дюйма и 31,5 дюйма. Вы выбираете тот вариант телевизора, который вам более комфортен и с которым работать приятнее на нужном вам расстоянии. У младшей модели, судя по пресс-релизу, разрешение составляет 1920 на 1080 точек, тогда как у старшей всего 1366 на 768 точек. Вероятно, меньшее разрешение нужно для того, чтобы вы могли за адекватные деньги получить доступное решение с неплохим качеством картинки. Например, самая младшая модель продается всего за 6490 рублей, а самая старшая всего за 8990 рублей. Это очень доступные телевизоры на самом деле и они стоят внимания.