Bang & Olufsen Beosound Level - портативная колонка с автономностью до 16 часов

Компания Bang & Olufsen представила портативную акустику Beosound Level. Особенностью колонки является ее модульная конструкция. Благодаря чему пользователь может менять между собой тканевые и деревянные панели.

Акустика поддерживает возможность трансляции музыки с мобильного устройства с помощью Chromecast или Airplay, а также транслировать музыку из таких приложений, как Spotify и TuneIn.

Bang & Olufsen Beosound Level гарантирует высокое качество звучания и объемный звук во всех направления. Встроенные пять динамиков обеспечивают звук, заполняющий всю комнату, особенно если закрепить его на стену.

Колонка Bang & Olufsen Beosound Level имеет стильный дизайн который будет сочетаться с любым интерьером. Алюминиевый корпус имеет встроенные кнопки, кроме того он защищен от пыли и брызг .

Производитель заявляет, что акустика может работать до 16 часов без подзарядки. Устройство имеет круглый штекер на задней панели, для подзарядки. Bang & Olufsen Beosound Level можно приобрести в Европе начиная от 1249 долларов.
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