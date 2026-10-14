Elgato представила портативный микрофон Wave Go

Компания Elgato, известная аксессуарами для авторов контента, работающих за мощными десктопными компьютерами, решила обратить внимание на тех, кто снимает видео на ходу. Её первой беспроводной моделью стал микрофон Wave Go — как и DJI Mic Mini, он крепится к одежде и предназначен для записи звука во время видеоблогов и создания другого контента без необходимости держать микрофон в руках. Wave Go очень компактный — по размерам он сопоставим с наушником AirPods и весит всего 7 граммов. Благодаря этому устройство практически незаметно в кадре, но, несмотря на небольшие габариты, производитель обещает качество звука на уровне профессионального вещания. Для записи используется конденсаторная капсула с поддержкой настройки эквалайзера, автоматической регулировки усиления и шумоподавления.

Микрофон крепится к одежде с помощью магнитного зажима и пластины — на корпусе расположена единственная кнопка, которая позволяет включать устройство и отключать звук, а двойное нажатие запускает приложение камеры на смартфоне. В комплект входит USB Type-C-приёмник, предназначенный для подключения к мобильным устройствам — он совместим с iPhone, Android-смартфонами и iPad. Связь с микрофоном осуществляется по беспроводному каналу 2,4 ГГц, а не через Bluetooth, при этом задержка передачи звука составляет около 24 мс или меньше. Штука довольно интересная и стоит всего 100 долларов, что может быть интересной альтернативой для авторов контента.
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