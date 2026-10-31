Полноразмерные наушники QCY H2S Lite оценили в 15 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников бюджетной моделью H2S Lite, которая основана на 40-миллиметровых динамических излучателях. Новинка также характеризуется поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, черной и белой расцветками корпуса, полностью закрытыми амбушюрами, удобным для переноски складным оголовьем, батареей ёмкостью 500 мАч, автономностью до 60 часов и временем на полную зарядка около 2,5 часа. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 15 долларов.

Представлена акустика SVEN SPS-G840…
Компания SVEN анонсировала новую акустическую систему SPS-G840 — модель, которая мгновенно приковывает вн…
Elgato представила портативный микрофон Wave Go…
Компания Elgato, известная аксессуарами для авторов контента, работающих за мощными десктопными компьютер…
Открытые наушники Audio-Technica ATH-AL5NC оценили в 280 дол…
Компания Audio-Technica пополнила ассортимент открытых беспроводных наушников моделью ATH-AL5NC, которая …
Представлена умная колонка Apple HomePod mini 2…
Компания Apple пополнила ассортимент умных колонок моделью HomePod mini 2, которая оценена в 150 долларов…
Представлены портативные колонки SVEN PS-305 и PS-310…
Компания SVEN анонсировала выпуск двух свежих моделей — PS-305 и PS-310. Речь идет о классических вертика…
Logitech представила микрофон Blue Yeti 2…
Оригинальный Blue Yeti с момента выхода в 2009 году стал одним из самых узнаваемых USB-микрофонов среди с…
Из-за сбоя прошивки колонка Google загрузила 200 ГБ за сутки…
Владельцы умных колонок Google Home Speaker столкнулись с необычной проблемой — устройства непрерывно заг…
Представлена колонка Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Editi…
Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводной колонки Bluetooth Speaker Magnetic Edition, которая базир…
Обзор FEYNYN PB Speaker Go. Недорогая портативная колонка в форме футбольного мячаОбзор FEYNYN PB Speaker Go. Недорогая портативная колонка в форме футбольного мяча
Обзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПКОбзор SVEN G345. Компактная акустика с Bluetooth и USB для ноутбука, планшета и ПК
Обзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильный виниловый проигрывательОбзор Alive Audio Glam Shadow GLM-02-SH. Доступный и стильный виниловый проигрыватель
Обзор W-KING T9-2. Яркая портативная система мощностью 80 ВтОбзор W-KING T9-2. Яркая портативная система мощностью 80 Вт
Обзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта для материнских плат начального и среднего уровнейОбзор Creative Sound Blaster Audigy FX Pro. Звуковая карта для материнских плат начального и среднего уровней
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor