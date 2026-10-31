Полноразмерные наушники QCY H2S Lite оценили в 15 долларов

Компания QCY пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников бюджетной моделью H2S Lite, которая основана на 40-миллиметровых динамических излучателях. Новинка также характеризуется поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0 с возможностью одновременного сопряжения с двумя устройствами, черной и белой расцветками корпуса, полностью закрытыми амбушюрами, удобным для переноски складным оголовьем, батареей ёмкостью 500 мАч, автономностью до 60 часов и временем на полную зарядка около 2,5 часа. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 15 долларов.