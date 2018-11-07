Barnes & Noble представила бюджетный планшет Nook Tablet 10.1 за $130

Американская компания по продаже книг и производитель электронных читалок Barnes & Noble анонсировала планшетный компьютер Nook Tablet 10.1. В отличие от прошлых моделей компании, тут есть магазин приложений Google Play, поэтому планшет можно использовать не только для чтения книг и серфинга в интернете.

Nook Tablet 10.1 оснащён дисплеем на матрице IPS размером 10,1 дюйма по диагонали. Экран обладает разрешением 1920 × 1200 точек, а пиксельная плотность составляет 224 PPI. Во фронтальной и тыльной частях установлена 2-мегапиксельная камера. Планшет оборудован адаптером беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц). Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 32 Гбайт данных, дополнительно можно установить карту microSD вместимостью до 256 Гбайт. Гаджет наделён портом Micro-USB 2.0 и стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8,5 часов. Nook Tablet 10.1 работает на базе ОС Android. Barnes & Noble Nook Tablet 10.1 уже доступен для заказа на официальном сайте компании. Цена — 130 долларов.