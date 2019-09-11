Батарея Xiaomi с беспроводной зарядкой

У большинства современных смартфонов есть беспроводная зарядка и это делает жизнь пользователей проще. Вам не нужно искать кабель для зарядки, не нужно думать о том, что выход под зарядку со временем будет расшатан. Вы просто кладете смартфон на поверхность зарядки и уходите по делам, а устройство получает зарядку. Теперь вот на рынок вышли портативные аккумуляторы, которые тоже могут похвастаться таким типом зарядки. Например, в продажу поступила батарея Xiaomi, которая стоит адекватных денег, но при этом оборудована панелью для беспроводной зарядки. Вы прямо в дороге можете взять смартфон, положить его на такую вот зарядку и получить тонну удовольствия от зарядки своего смартфона без проводов. Это действительно шикарный продукт.