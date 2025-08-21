Базовый Pixel 10 может перегреваться из-за отсутствия испарительной камеры

Вся серия смартфонов Pixel 10 получила свежий процессор Tensor G5, однако эффективность его работы будет зависеть от конкретной модели. Дело в том, что Google снова сделала ставку на «премиальные» версии — Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold оснащены испарительной камерой для отвода тепла, тогда как обычный Pixel 10 получил лишь графеновое решение, которое менее эффективно. Проблемы с нагревом смартфонов Pixel — не новость. Ранее их связывали с использованием фабрик Samsung и упрощённых систем охлаждения, в отличие от конкурентов, которые активно внедряли испарительные камеры. Переход на 3-нм техпроцесс TSMC в Tensor G5 должен частично решить проблему, но Google перестраховалась, доработав как аппаратные, так и программные улучшения.

Тем не менее полноценный пакет защиты от перегрева доступен только в «профессиональных» моделях. Базовый Pixel 10 с графеновым теплоотводом, скорее всего, будет нагреваться сильнее — хотя реальное различие ещё предстоит проверить в тестах и повседневной эксплуатации. Ситуация повторяет прошлогодний сценарий — у Pixel 9 тоже не было испарительной камеры, а Pro-версии её получили. Теперь же ключевым отличием является новый процессор, выполненный по 3-нм технологии. Решение немного странное, потомуц что на самом деле стоимость испарительной камеры очень низкая. С другой стороны, большинство пользователей банально не заметят разницы в температуре в реальных сценариях эксплуатации смартфона.
