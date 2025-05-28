Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control

Новинка Honor 400 Lite относится к среднему ценовому сегменту, работает на базе платформы MediaTek Dimensity 7025 Ultra и использует контрастный 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Из конструктивных особенностей выделяется дополнительная кнопка, аналог Camera Control у iPhone. Поддерживает технологии ИИ и программный Magic Portal.

Комплектация

Белоснежная коробка с минималистичным оформлением. В комплекте адаптер питания мощностью 35 Вт, кабель и силиконовый чехол.

Внешний вид

По внешнему исполнению очень похож на смартфон iPhone 16 Pro, это касается исполнения блока камеры и общего расположения элементов управления. Есть и характерный динамический остров.

В продолговатом вырезе в верхней части экрана находится объектив фронтальной камеры и светодиодная вспышка, которую можно использовать как подсветку при видеосвязи, проводимой в вечернее время. Этот островок обыгран программно и на него можно выводить уведомления.

Края экрана ровные, переходят в боковую грань без «водопада». Нанесена защитная пленка, есть олеофобное и антибликовое покрытия. Боковая грань у смартфона ровная. Слева спаренный регулятор громкости и кнопка включения. Ниже дополнительная кнопка, она притоплена относительно плоскости. Местоположение хорошо определяется слепым методом, а также при горизонтальной съемке находится как раз под расположение большого пальца.

Нажатие на кнопку открывает приложение камеры, прикосновениями можно приближать или отдалять, длительный клик запускает интерфейс умной камеры Google.

На нижнем торце разъем USB-C, слот для двух nanoSIM, решетка динамика и микрофон. Поддержки расширения памяти с помощью microSD нет, как и аудиоразъема. На верхнем микрофон шумоподавления.

Представлен смартфон в трех расцветках. Выдержанная палитра и достаточно привлекательна. Производитель заявляет поддержку защиты IP65 и пройденную сертификацию Swiss SGC Premium.

Экран

Из недостатков у Honor 400 Lite отметим ту же проблему что и у iPhone 16, это исполнение камеры в виде «комфорки», из-за которого смартфон сложно использовать без установки чехла. Без него будет цепляться в кармане, раскачиваться при размещении спинкой на ровной поверхности и загрязнении модуля пылью.Для вывода изображения применена 6.7-дюймовая матрица AMOLED матрица. Соотношение сторон 20:9 и разрешение 2412х1080 пикселей. Плотность высокая, а само качество исполнение на уровне флагманов. Поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Согласно проведенным замерам в пике яркость достигала 1060 кд/м². В заводских режимах яркость достигала 775 кд/м². Высокая контрастность, насыщенный черный цвет и быстрый отклик.

В настройках доступно редактирования режима Always-on-Display. Несколько цветовых профилей. Разные варианты частоты обновления дисплея.

Платформа

Процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra, выполненный по 6-нм техпроцессу. Восемь ядер, два на частоте до 2.5 ГГц и шесть энергоэффективных 2.0 ГГц. Доступны версии объемами 8 и 12 Гбайт, а также 128 и 256 Гбайт. Расширение памяти не поддерживается. Платформа для своего ценового сегмента хорошая и не создаст для пользователя проблем с запуском программного обеспечения, можно будет поиграть на средних настройках графики.

Представленная в России версия идет без поддержки e-SIM, 5G-поддерживается. Двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.3 с базовыми аудиокодеками. Навигационный модуль цепкий, при использовании в качестве навигатора в автомобиле точно вел по маршруту в условиях горда и трассы.

Аккумулятор

Honor 400 Lite оснащен аккумулятором с емкостью 5230 мАч давал в среднем 10 часов беспрерывной работы в смешанной синтетической нагрузке со средним уровнем яркости экрана. В повседневных задачах хватит на день эксплуатации и в умеренном режиме полтора дня. Комплектуется смартфон зарядным устройством мощностью 35 Вт, на полный цикл восстановления уходит почти 2 часа. Смартфон идет поддержки беспроводной зарядки.

Камера

У смартфона два тыльных модуля – 108 Мп с F/1.8 и широкоугольный 5 Мп с F/2.2. В приложении доступен набор режимов для съемки как в творческих сценариях, так и с использованием ИИ. По умолчанию, на основной модуль съемка ведется с объединением трех соседних пикселей в один. В полном разрешении снимать также можно.

По качеству съемки уступает Honor Magic 7 Pro и в целом характерен для среднего ценового сегмента. В сложных сценах наблюдается потеря деталей и рыхлость, при этом в обычном сценарии при съемке в дневном освещении снимки выглядят хорошо. Фокусировка работает цепко, смазанные кадры выходили редко.

Видеосъемка ведется в разрешении Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Без оптической стабилизации на всех модулях. Скромно по современным меркам.

Софт

Фронтальная камера 16 Мп с диафрагмой F/2.5. В ее случае без открытий, из особенностей только дополнительная вспышка при работе с ней.На момент тестирования, предустановлена операционная система Android 15 с оболочкой MagicOS 9. Интерфейс по духу похож на iOS, логика интерфейса и общий стиль оформления. Отметим доступные инструменты ИИ для коррекции фотоснимков и перевода в реальном времени.

Итоги

Honor 400 Lite – смартфон среднего ценового сегмента со своими плюсами и минусами. Понравилось общее качество исполнения, заводская настройка AMOLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц, работа без заметного нагрева при запуске ресурсоемких приложений, корпус с защитой от воды. Не устроить могут отсутствие поддержки беспроводной зарядки, аудиоразъема и поддержки карт памяти.