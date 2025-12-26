OPPO K15 Turbo Pro получит мощный процессор

Напомним, что предшественник в лице K13 Turbo Pro оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация в старшей модели) и 2 Мп (монохромный датчик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и активной системой охлаждения.