OPPO K15 Turbo Pro получит мощный процессор

Китайские источники поделились подробностями о смартфоне OPPO K15 Turbo Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет основан на новой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500s, которая, судя по всему, является немного облегченной версией Dimensity 9500. Ранее смартфону приписывали наличие процессора Snapdragon 8 Gen 5. Также смартфон получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5К, тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп и систему охлаждения с вентилятором.

Напомним, что предшественник в лице K13 Turbo Pro оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация в старшей модели) и 2 Мп (монохромный датчик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и активной системой охлаждения.
