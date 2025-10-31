Смартфон HONOR GT 2 получит огромную батарею

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии HONOR GT 2, которые еще не были представлены официально. Итак, устройствам приписывают наличие металлической боковой рамки, основной камеры с 50-Мп модулями, плоских дисплеев с разрешением 1,5К, полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и аккумулятора ёмкостью около 9000 мАч». Что касается аппаратной основы, то базовая модель будет основана на прошлогодней флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а вот HONOR GT 2 Pro достанется самое топовое решение на рынке – 3-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840.

Складной HONOR Magic V Flip 2 получит АКБ на 5500 мАч…
Компания HONOR раскрыла подробности о компактном складном смартфоне Magic V Flip 2, который будет официал…
Представлен детский смартфон HMD Fuse …
Компания HMD пополнила ассортимент смартфонов моделью HMD Fuse, которая предназначена для детей. Новинка …
Google Pixel 10a выйдет раньше ожидаемого …
В сеть утекли обои смартфона Google Pixel 10a, до выхода которого остается еще много месяцев. Хотя так мн…
Официально: Moto X70 Air готов к выходу…
Компания Motorola объявила, что в октябре состоится релиз смартфона Moto X70 Air. Судя по тизеру, аппарат…
iPhone 17 лишат физической SIM-карты…
По информации инсайдеров, компания Apple готовит радикальное изменение с выходом iPhone 17 — по последним…
Опубликованы примеры фото с Meizu 22 …
Компания Meizu опубликовала фотографии, сделанные на флагманский смартфон Meizu 22. Также производитель о…
Смартфон Redmi K90 показали на пресс-рендерах…
Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi K90, который будет представлен 23 октября. Произ…
Nothing представила доступный смартфон Phone 3(a) Lite…
После того, как флагманский Nothing Phone 3 отказался от фирменной подсветки Glyph Lights в пользу точечн…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor