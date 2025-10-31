Смартфон HONOR GT 2 получит огромную батарею

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии HONOR GT 2, которые еще не были представлены официально. Итак, устройствам приписывают наличие металлической боковой рамки, основной камеры с 50-Мп модулями, плоских дисплеев с разрешением 1,5К, полноценной защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев и аккумулятора ёмкостью около 9000 мАч». Что касается аппаратной основы, то базовая модель будет основана на прошлогодней флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а вот HONOR GT 2 Pro достанется самое топовое решение на рынке – 3-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графическим адаптером Adreno 840.