Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75

Практично, поверхность цепкая и не подвержена загрязнению следами пальцев. Для недорого ценового сегмента выглядит отлично. При этом тут высокий класс защиты IP69, сохраняющий работоспособность смартфона при погружении на глубину до двух метров и направленную струю воды. После этого можно будет включить очистку динамиков с помощью инструментов программного обеспечения.
Также проведены оптимизации, обеспечивающие повышенную устойчивость к экстремальным температурам и физическому воздействию, соответствующими требованиям военного стандарта MIL-STD810-H. При этом подстрахует владельца от неприятных последствий при случайном падении в воду или на пол. Наличие этой защиты не сказалось негативно на внешнем исполнении. Он сохраняет компактность и удобство эксплуатации в повседневной жизни.
Расположение разъемов традиционно и они дополнительно не требуют закрытия заглушками. На основании разъем USB-C и микрофон. В realme C75 используется стереодинамик с объемным звучанием, вполне сопоставимо с небольшой портативной колонкой. Достаточно для просмотра фильмов или роликов.
На левой стороне смартфона выдвижной лоток с отдельными слотами под microSD, двумя отдельными слотами под nanoSIM. Выбирать не нужно, дополнительный номер и память под хранение данных.
Справа регулятор громкости и кнопка включения. В последнюю встроен сканер отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.
В углу крышки блок с тремя круглыми элементами. Это две камеры и декоративный элемент. Сбоку светодиодная вспышка и микрофон шумоподавления.
Лицевая сторона защищена стеклом ArmorShell устойчив к физическому воздействию. С завода нанесена дополнительная пленка. Есть олеофобное покрытие. Фронтальная камера в компактном островку по центру.
IPS-экран с частотой обновления 90 Гц. Разрешение 2400х1080 пикселей с диагональю 6.72 дюйма и соотношением сторон 20:9. Пиковая яркость достигает 700 нит. Экран хорошего качество, картинка четкая и читается под разными углами наклона.
В настройках можно включить режим защиты глаз, задать расписание для него, выбрать цветовой профиль из предустановленных или вручную, несколько вариантов режимов частоты обновления экрана. Доступен режим сна.
На борту 8 Гбайт оперативной памяти, доступны 128 или 256 Гбайт внутренней памяти, в зависимости от выбранной модификации. Типа памяти eMMC 5.1.
Актуальный набор модулей связи, состоящий из LTE. Прием уверенный, в городе не испытывали проблем с качеством связи. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с кодеком LDAC. Поддерживается NFC с возможностью проведения бесконтактных платежей в России.
Качество съемки на хорошем уровне. Резкость держит по большей площади кадра. Автофокусировка цепкая. Видео пишет в разрешении Full HD.
Фронтальная камера 8 Мп. Умеет делать программное боке.