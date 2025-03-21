Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75

Новинка realme C75 относится к недорогому сегменту, построенная на базе платформы MediaTek Helio G92 Max и оснащенная емким аккумулятором с емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой 45 Вт зарядки. На фоне конкурентов ее выделяет защита от воды и пыли IP69, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, не боится вибраций, ударов и экстремальных температур. Представлена в версиях с 128 и 256 Гбайт внутренней памяти.

Тесты и обзор realme C75

Комплектация

Поставляется в коробке ярко-желтого цвета с минималистичным оформлением. На обратной стороне приведены данные по ключевым особенностям. Комплект включает зарядное устройство SuperVooc, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Тесты и обзор realme C75

Внешний вид

Представлен в нескольких расцветках корпуса. На задней крышке текстурный рисунок с сочетанием оттенков одного цвета, интересно играющим под лучами цвета.

Тесты и обзор realme C75

Практично, поверхность цепкая и не подвержена загрязнению следами пальцев. Для недорого ценового сегмента выглядит отлично. При этом тут высокий класс защиты IP69, сохраняющий работоспособность смартфона при погружении на глубину до двух метров и направленную струю воды. После этого можно будет включить очистку динамиков с помощью инструментов программного обеспечения.

Тесты и обзор realme C75

Также проведены оптимизации, обеспечивающие повышенную устойчивость к экстремальным температурам и физическому воздействию, соответствующими требованиям военного стандарта MIL-STD810-H. При этом подстрахует владельца от неприятных последствий при случайном падении в воду или на пол. Наличие этой защиты не сказалось негативно на внешнем исполнении. Он сохраняет компактность и удобство эксплуатации в повседневной жизни.

Тесты и обзор realme C75

Расположение разъемов традиционно и они дополнительно не требуют закрытия заглушками. На основании разъем USB-C и микрофон. В realme C75 используется стереодинамик с объемным звучанием, вполне сопоставимо с небольшой портативной колонкой. Достаточно для просмотра фильмов или роликов.

Тесты и обзор realme C75

На левой стороне смартфона выдвижной лоток с отдельными слотами под microSD, двумя отдельными слотами под nanoSIM. Выбирать не нужно, дополнительный номер и память под хранение данных.

Тесты и обзор realme C75

Справа регулятор громкости и кнопка включения. В последнюю встроен сканер отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Тесты и обзор realme C75

В углу крышки блок с тремя круглыми элементами. Это две камеры и декоративный элемент. Сбоку светодиодная вспышка и микрофон шумоподавления.

Тесты и обзор realme C75

Лицевая сторона защищена стеклом ArmorShell устойчив к физическому воздействию. С завода нанесена дополнительная пленка. Есть олеофобное покрытие. Фронтальная камера в компактном островку по центру.

Экран

Тесты и обзор realme C75

IPS-экран с частотой обновления 90 Гц. Разрешение 2400х1080 пикселей с диагональю 6.72 дюйма и соотношением сторон 20:9. Пиковая яркость достигает 700 нит. Экран хорошего качество, картинка четкая и читается под разными углами наклона.

Тесты и обзор realme C75

В настройках можно включить режим защиты глаз, задать расписание для него, выбрать цветовой профиль из предустановленных или вручную, несколько вариантов режимов частоты обновления экрана. Доступен режим сна.

Тесты и обзор realme C75

Платформа

Установлен процессор MediaTek Helio G92 Max, выполненный по 12 нм техпроцессу. Для этого ценового сегмента это актуальное решение, которое даст комфортный уровень быстродействия, возможность поиграть в популярные онлайн-игры с низкими настройками графики без проблем с перегревом при продолжительной нагрузке.

Тесты и обзор realme C75

На борту 8 Гбайт оперативной памяти, доступны 128 или 256 Гбайт внутренней памяти, в зависимости от выбранной модификации. Типа памяти eMMC 5.1.

Тесты и обзор realme C75

Актуальный набор модулей связи, состоящий из LTE. Прием уверенный, в городе не испытывали проблем с качеством связи. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с кодеком LDAC. Поддерживается NFC с возможностью проведения бесконтактных платежей в России.

Аккумулятор

В realme C75 используется аккумулятор с емкостью 6000 мАч, больше чем в среднем для такого типа устройств. Показатели автономной работы отличные, в обычном сценарии работает более двух дней на одной зарядке. В щадящем режиме можно получить до трех дней автономности. Зарядка комплектным адаптером мощностью 45 Вт занимает около 1.5 часов.

Камера

Главный модуль с разрешением 50 Мп с диафрагмой F/1.8, он же единственный, второй это сенсор глубины с разрешением 2 Мп. В приложении доступен большой набор дополнительных режимов съемки включая профессиональный, астросъемку, замедленную и ускоренную, сканирование текста, с длинной выдержкой. Автоматический HDR, интервальная съемка, разные варианты соотношения сторон.

Тесты и обзор realme C75

Тесты и обзор realme C75

Тесты и обзор realme C75

Тесты и обзор realme C75

Тесты и обзор realme C75

Качество съемки на хорошем уровне. Резкость держит по большей площади кадра. Автофокусировка цепкая. Видео пишет в разрешении Full HD.

Тесты и обзор realme C75

Тесты и обзор realme C75

Тесты и обзор realme C75

Фронтальная камера 8 Мп. Умеет делать программное боке.

Тесты и обзор realme C75

Софт

Операционная система Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5. Система оптимизирована и предлагает возможности кастомизации внешнего управления. Телефон будет сопровождаться длительной поддержкой с выпуском патчей безопасности и обновлений.

Тесты и обзор realme C75

Итоги

realme C75 – доступны смартфон с хорошо сбалансированными характеристиками, выполненный в защищенном корпусе. Длительное время автономной работы и быстрая зарядка, яркий IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей, аккуратное внешнее исполнение, поддержка карт памяти, бесконтактные платежи. Телефон станет отличным выбором для школьников, подстраховав от неаккуратной эксплуатации, а также для тех кто работает в экстремальных условиях.
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