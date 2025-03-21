Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75

Новинка realme C75 относится к недорогому сегменту, построенная на базе платформы MediaTek Helio G92 Max и оснащенная емким аккумулятором с емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой 45 Вт зарядки. На фоне конкурентов ее выделяет защита от воды и пыли IP69, а также соответствие военному стандарту MIL-STD-810H, не боится вибраций, ударов и экстремальных температур. Представлена в версиях с 128 и 256 Гбайт внутренней памяти.

Комплектация

Поставляется в коробке ярко-желтого цвета с минималистичным оформлением. На обратной стороне приведены данные по ключевым особенностям. Комплект включает зарядное устройство SuperVooc, USB-кабель, силиконовый чехол, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлен в нескольких расцветках корпуса. На задней крышке текстурный рисунок с сочетанием оттенков одного цвета, интересно играющим под лучами цвета.

Практично, поверхность цепкая и не подвержена загрязнению следами пальцев. Для недорого ценового сегмента выглядит отлично. При этом тут высокий класс защиты IP69, сохраняющий работоспособность смартфона при погружении на глубину до двух метров и направленную струю воды. После этого можно будет включить очистку динамиков с помощью инструментов программного обеспечения.

Также проведены оптимизации, обеспечивающие повышенную устойчивость к экстремальным температурам и физическому воздействию, соответствующими требованиям военного стандарта MIL-STD810-H. При этом подстрахует владельца от неприятных последствий при случайном падении в воду или на пол. Наличие этой защиты не сказалось негативно на внешнем исполнении. Он сохраняет компактность и удобство эксплуатации в повседневной жизни.

Расположение разъемов традиционно и они дополнительно не требуют закрытия заглушками. На основании разъем USB-C и микрофон. В realme C75 используется стереодинамик с объемным звучанием, вполне сопоставимо с небольшой портативной колонкой. Достаточно для просмотра фильмов или роликов.

На левой стороне смартфона выдвижной лоток с отдельными слотами под microSD, двумя отдельными слотами под nanoSIM. Выбирать не нужно, дополнительный номер и память под хранение данных.

Справа регулятор громкости и кнопка включения. В последнюю встроен сканер отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

В углу крышки блок с тремя круглыми элементами. Это две камеры и декоративный элемент. Сбоку светодиодная вспышка и микрофон шумоподавления.

Экран

Лицевая сторона защищена стеклом ArmorShell устойчив к физическому воздействию. С завода нанесена дополнительная пленка. Есть олеофобное покрытие. Фронтальная камера в компактном островку по центру.

IPS-экран с частотой обновления 90 Гц. Разрешение 2400х1080 пикселей с диагональю 6.72 дюйма и соотношением сторон 20:9. Пиковая яркость достигает 700 нит. Экран хорошего качество, картинка четкая и читается под разными углами наклона.

В настройках можно включить режим защиты глаз, задать расписание для него, выбрать цветовой профиль из предустановленных или вручную, несколько вариантов режимов частоты обновления экрана. Доступен режим сна.

Платформа

Установлен процессор MediaTek Helio G92 Max, выполненный по 12 нм техпроцессу. Для этого ценового сегмента это актуальное решение, которое даст комфортный уровень быстродействия, возможность поиграть в популярные онлайн-игры с низкими настройками графики без проблем с перегревом при продолжительной нагрузке.

На борту 8 Гбайт оперативной памяти, доступны 128 или 256 Гбайт внутренней памяти, в зависимости от выбранной модификации. Типа памяти eMMC 5.1.

Аккумулятор

Камера

Актуальный набор модулей связи, состоящий из LTE. Прием уверенный, в городе не испытывали проблем с качеством связи. Wi-Fi в двух диапазонах. Bluetooth 5.0 с кодеком LDAC. Поддерживается NFC с возможностью проведения бесконтактных платежей в России.В realme C75 используется аккумулятор с емкостью 6000 мАч, больше чем в среднем для такого типа устройств. Показатели автономной работы отличные, в обычном сценарии работает более двух дней на одной зарядке. В щадящем режиме можно получить до трех дней автономности. Зарядка комплектным адаптером мощностью 45 Вт занимает около 1.5 часов.Главный модуль с разрешением 50 Мп с диафрагмой F/1.8, он же единственный, второй это сенсор глубины с разрешением 2 Мп. В приложении доступен большой набор дополнительных режимов съемки включая профессиональный, астросъемку, замедленную и ускоренную, сканирование текста, с длинной выдержкой. Автоматический HDR, интервальная съемка, разные варианты соотношения сторон.

Качество съемки на хорошем уровне. Резкость держит по большей площади кадра. Автофокусировка цепкая. Видео пишет в разрешении Full HD.

Фронтальная камера 8 Мп. Умеет делать программное боке.

Софт

Операционная система Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5. Система оптимизирована и предлагает возможности кастомизации внешнего управления. Телефон будет сопровождаться длительной поддержкой с выпуском патчей безопасности и обновлений.

Итоги

realme C75 – доступны смартфон с хорошо сбалансированными характеристиками, выполненный в защищенном корпусе. Длительное время автономной работы и быстрая зарядка, яркий IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей, аккуратное внешнее исполнение, поддержка карт памяти, бесконтактные платежи. Телефон станет отличным выбором для школьников, подстраховав от неаккуратной эксплуатации, а также для тех кто работает в экстремальных условиях.