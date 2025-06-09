realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4

Тестируемая новинка realme 14 5G стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, выполненного по 4нм техпроцессу. Оснащен он 6.67 дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в 2000 нит, 50 Мп камера с оптической стабилизацией изображения, аккумулятор с емкостью 6000 мАч.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в ярко-желтом цвете. Комплект включает чехол, скрепку для лотка, зарядное устройство SUPERVOOC 45 Вт, кабель USB-C, документацию.

Внешний вид

Смартфон доступен в России в нескольких вариантах расцветки корпуса. Изучаемая нами со схематичным рисунком на крышке, мелочь, но выделяется на фоне общей массы. При этом сам рисунок подчеркивает технологичность смартфона.

В левом углу крышки расположен блок основной камеры с габаритными объективами. Элемент подсветки Pulse Light, который можно использовать для контроля уведомлений от приложений. В настройках задаются эффекты и приложения которые будут сопровождаться световым уведомлением. Доступен выбор интервала времени в котором подсветка работать не будет. Отдельно идет светодиодная вспышка.

Лицевая сторона прямая, без бортиков и закругления. Оптимально для работы и просмотра контента, палец при движении по экрану не цепляется за выступы и не искажается выводимое изображение. В островке компактный объектив фронтальной камерой. Вдоль кромки разговорная решетка динамика.

Боковая рамка из пластика, ровная. На правом торце окрашенная в оранжевый кнопка включения и спаренный регулятор громкости.

Корпус не разборен, в выдвижной лоток ставятся две nanoSIM карты. Расположен он на нижнем торце, здесь же разъем USB-C, микрофон и динамик. Есть второй на верхней грани и там же микрофон шумоподавления.

Габариты компактны, вес 196 граммов. Органы управления расположены удобны. Заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP69, выдерживает попадание воды и погружение на глубину до метра.

В комплекте предусмотрели качественно исполненный чехол. Но смартфон можно комфортно эксплуатировать и без него.

Экран

realme 14 5G для вывода изображения использует 6.67 дюймов с разрешение 2400х1080 пикселей. Это AMOLED матрица с частотой обновления 120 Гц, позволяя рассматривать его в качестве игрового решения с плавной и насыщенной картинкой. В настройках при этом можно выбирать фиксированную частоту, например, уменьшив с целью увеличения времени автономной работы.

Помимо этого выбираются цветовые профили. Есть профессиональные режимы. Ручная корректировка температуры и яркости. Доступен режим HDR. Согласно замерам максимальная яркость в рабочих режимах при замере по всей площади составляла 584 кд/м2 и на ограниченном участке 1879 кд/м2. При эксплуатации под прямыми солнечными лучами сохраняет читаемость. По итогам использования в течение нескольких дней в смешанном сценарии и проведенных замерах отметим высокое качество матрицы в этой модели.

Платформа Эта модель стала первым смартфоном на базе новой платформы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Состоит он из высокопроизводительного процессора Cortex-A720 с частотой 2.3 ГГц, трех производительных Cortex A0720 на частоте 2.2 ГГц, четырех Cortex-A520. Графика Adreno 810. В realme 14 5G проведены оптимизации по организации отвода тепла, он не перегревался при продолжительной нагрузке.

Если оценивать по результатам синтетических тестов, он заметно обходит смартфоны на других платформах в близком ценовом сегменте. Без проблем справляется с ресурсоемкими приложениями, можно играть на средних и высоких настройках в современные игры без проседания в частоте кадров.

Аккумулятор

Для хранения выделено 256 Гбайт памяти типа UFS 3.1. Представлены версии с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Есть поддержка программного расширения с задействованием внутреннего накопителя. Возможность установки microSD карточки тоже присутствует.Актуальный набор модулей связи. Из пока редко встречаемого для этого сегмента – Wi-Fi 6 (802.11ax). Бесконтактные платежи, NFC, мультинавигационный модуль с точным позиционированием и быстрым холодным стартом.Батарея с емкостью 6000 мАч, для смартфон этот объем считается повышенным. И он отлично себя показал в повседневной работе, с зарядкой один раз в 1.5-2 дня. С высокой яркостью экрана в беспрерывной смешанной нагрузке дал более 12 часов. Поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 45 Вт, адаптер уже идет в комплекте. С ним полный цикл занимает примерно 1.5 часа.

Камера

Здесь не стали гнаться за количеством и цифрами, а вместо уделили внимание качество основного модуля. В realme 14 5G установлена 50 Мп камер с сенсором OmniVision OV50D с диафрагмой F/1.8, фокусным расстоянием 27 мм. Фазовая автофокусировка и оптический стабилизатор изображения. По умолчанию для повышения детализации идет объединение четырех соседних пикселей в один.

У получаемых снимков в дневное время высокая резкость. Четко рисует переходы, не смазывает детали. Достаточно контрастно и справляется со сложными сценами. В ночное время умеет снимать с увеличением выдержим и серийной съемкой с последующим объединением в один кадр. Но ночью в отличие от дневных, уже может наблюдаться смазанность.

В приложении прилагается большое количество доступных режимов съемки. Есть использование ИИ, можно добавлять объекты и фильтры. Профессиональный режим с ручным параметрами тоже присутствует.

Видео пишет в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду или 60 кадров в Full HD. Фронтальная камера обычная с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2.4. Можно улучшать изображение лица и добавлять фильтры.

Софт

В программном обеспечении также имеются инструменты ИИ, интегрировано на уровне прошивки. Но часть функций для работы может потребовать изменение сетевых маршрутов в настройках при работе в России. При этом фотографии можно обработать и распознавать объекты прямо «из коробки» и без дополнительных ухищрений.

Итоги

Установлена была Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Отлаженная система с кастомизацией, полезными функциями и с минимальным количеством лишних программ на старте.realme 14 5G – сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента с ярким и быстрым AMOLED экраном, высокой производительностью на новой платформе, емкой батарей с поддержкой быстрой зарядкой, камерой с оптической стабилизацией, корпусом с защитой от воды IP69.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".