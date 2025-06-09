realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4

В левом углу крышки расположен блок основной камеры с габаритными объективами. Элемент подсветки Pulse Light, который можно использовать для контроля уведомлений от приложений. В настройках задаются эффекты и приложения которые будут сопровождаться световым уведомлением. Доступен выбор интервала времени в котором подсветка работать не будет. Отдельно идет светодиодная вспышка.
Лицевая сторона прямая, без бортиков и закругления. Оптимально для работы и просмотра контента, палец при движении по экрану не цепляется за выступы и не искажается выводимое изображение. В островке компактный объектив фронтальной камерой. Вдоль кромки разговорная решетка динамика.
Боковая рамка из пластика, ровная. На правом торце окрашенная в оранжевый кнопка включения и спаренный регулятор громкости.
Корпус не разборен, в выдвижной лоток ставятся две nanoSIM карты. Расположен он на нижнем торце, здесь же разъем USB-C, микрофон и динамик. Есть второй на верхней грани и там же микрофон шумоподавления.
Габариты компактны, вес 196 граммов. Органы управления расположены удобны. Заявлена защита от пыли и воды по стандарту IP69, выдерживает попадание воды и погружение на глубину до метра.
В комплекте предусмотрели качественно исполненный чехол. Но смартфон можно комфортно эксплуатировать и без него.
Помимо этого выбираются цветовые профили. Есть профессиональные режимы. Ручная корректировка температуры и яркости. Доступен режим HDR. Согласно замерам максимальная яркость в рабочих режимах при замере по всей площади составляла 584 кд/м2 и на ограниченном участке 1879 кд/м2. При эксплуатации под прямыми солнечными лучами сохраняет читаемость. По итогам использования в течение нескольких дней в смешанном сценарии и проведенных замерах отметим высокое качество матрицы в этой модели.
Платформа Эта модель стала первым смартфоном на базе новой платформы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4. Состоит он из высокопроизводительного процессора Cortex-A720 с частотой 2.3 ГГц, трех производительных Cortex A0720 на частоте 2.2 ГГц, четырех Cortex-A520. Графика Adreno 810. В realme 14 5G проведены оптимизации по организации отвода тепла, он не перегревался при продолжительной нагрузке.
Если оценивать по результатам синтетических тестов, он заметно обходит смартфоны на других платформах в близком ценовом сегменте. Без проблем справляется с ресурсоемкими приложениями, можно играть на средних и высоких настройках в современные игры без проседания в частоте кадров.
Для хранения выделено 256 Гбайт памяти типа UFS 3.1. Представлены версии с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Есть поддержка программного расширения с задействованием внутреннего накопителя. Возможность установки microSD карточки тоже присутствует.
У получаемых снимков в дневное время высокая резкость. Четко рисует переходы, не смазывает детали. Достаточно контрастно и справляется со сложными сценами. В ночное время умеет снимать с увеличением выдержим и серийной съемкой с последующим объединением в один кадр. Но ночью в отличие от дневных, уже может наблюдаться смазанность.
В приложении прилагается большое количество доступных режимов съемки. Есть использование ИИ, можно добавлять объекты и фильтры. Профессиональный режим с ручным параметрами тоже присутствует.
Видео пишет в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду или 60 кадров в Full HD. Фронтальная камера обычная с разрешением 16 Мп и диафрагмой F/2.4. Можно улучшать изображение лица и добавлять фильтры.
Установлена была Android 15 с оболочкой realme UI 6.0. Отлаженная система с кастомизацией, полезными функциями и с минимальным количеством лишних программ на старте.