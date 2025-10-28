OPPO Find X9 Ultra получит очень ёмкий аккумулятор

Известный инсайдер Wisdom Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, который присоединится к уже выпущенным младшим моделям в начале следующего года. Утверждается, что аппарат оснастят самой ёмкой батареей среди Ultra-флагманов, улучшенной основной камерой с двумя перископными модулями, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и технологией защиты глаз.

Также появились новости о глобальных версиях OPPO Find X9 и Find X9 Pro. Утверждается, что в Европе новинки будут стоить 1000 и 1300 евро за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Отметим, что в Китае за ту же версию просят эквивалент 700 и 800 долларов соответственно.