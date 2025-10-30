Блогер прокачал память в iPhone 17 Pro Max

Apple существенно усложнила жизнь пользователям, которые раньше могли обойтись без переплаты за увеличение объёма встроенной или оперативной памяти, заставляя их выкладывать внушительные суммы за более дорогие комплектации. Например, версия iPhone 17 Pro Max с накопителем на 2 терабайта стоит колоссальные 1999 долларов, что делает её дороже даже некоторых моделей MacBook Pro. К счастью, один умелец смог сэкономить примерно 800 долларов, самостоятельно проведя сложнейшую процедуру апгрейда. Однако стоит понимать, что у него получилось лишь благодаря наличию специализированных инструментов и огромному терпению. В стандартной комплектации iPhone 17 Pro Max используется 256-гигабайтный NAND-накопитель Toshiba с маркировкой «K5A4».

На YouTube-канале DirectorFeng автор продемонстрировал, что физическое форматирование этой микросхемы для замены на 2-терабайтную невозможно без применения специального оборудования, а работа с ним требует многолетнего опыта и высокой квалификации. Более того, в процессе апгрейда выяснилось, что модули NAND на 1 и 2 терабайта имеют одинаковую длину, но отличаются по толщине и ширине. К счастью, эти различия не стали проблемой. Энтузиаст успешно припаял микросхему Toshiba «K6B3» на 2 терабайта к материнской плате iPhone 17 Pro Max с помощью технологии лужения оловом, обработки канифолью и последующей установки накопителя. В итоге он смог недорого прокачать смартфон до максимального объёма памяти.
