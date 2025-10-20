Официально: Nubia Z80 Ultra получит батарею на 7200 мАч

Компания Nubia раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Z80 Ultra, который будет представлен уже 22 октября. Итак, аппарат получит кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7200 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, систему охлаждения с композитным жидкометаллическим теплоотводом, 6,85-дюймовый экран с кадровой частотой 144 Гц, частотой ШИМ-регулировки яркости 2592 Гц и частотой дискретизации касания 3000 Гц, поддержку Wet Hand/Glove, ультразвуковой подэкранный дактилоскоп, основную камеру с 35-мм главным модулем, 18-мм сверхшириком, перископическим телеобъективом и 15-мм макрообъективом, подэкранную фронтальную камеру, физические игровые кнопки и мощные стереодинамики Master 1115E Double Box с поддержкой Snapdragon Sound и DTS:X.