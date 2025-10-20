Официально: Nubia Z80 Ultra получит батарею на 7200 мАч

Компания Nubia раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне Z80 Ultra, который будет представлен уже 22 октября. Итак, аппарат получит кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7200 мАч, поддержку 90-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, систему охлаждения с композитным жидкометаллическим теплоотводом, 6,85-дюймовый экран с кадровой частотой 144 Гц, частотой ШИМ-регулировки яркости 2592 Гц и частотой дискретизации касания 3000 Гц, поддержку Wet Hand/Glove, ультразвуковой подэкранный дактилоскоп, основную камеру с 35-мм главным модулем, 18-мм сверхшириком, перископическим телеобъективом и 15-мм макрообъективом, подэкранную фронтальную камеру, физические игровые кнопки и мощные стереодинамики Master 1115E Double Box с поддержкой Snapdragon Sound и DTS:X.

Xiaomi 15 скоро получит HyperOS 3…
Компания Xiaomi опубликовала график распространения новой оболочки HyperOS 3 для своих устройств. Итак, д…
Смартфон REDMI 15 оценили в 14 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона REDMI 15, …
Sony вернула Xperia 1 VII в продажу…
В начале июня компания Sony выпустила свой новый флагманский смартфон Xperia 1 VII, но почти сразу столкн…
MediaTek Dimensity 9500 оказался не очень уж мощным чипом…
MediaTek, по слухам, представит свой флагманский чип Dimensity 9500 на сутки раньше, чем Qualcomm раскрое…
Флагман OnePlus 15 показали на первых фото…
Китайские источники опубликовали фотографии флагманского смартфона OnePlus 15, официальный релиз которого…
Смартфон iQOO Z10R оценен в 200 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью iQOO Z10R, которая базируется на 4-наном…
iPhone получит необычную технологию дисплея…
Свежие отчёты нисайдеров показывают, что Apple меняет подход к технологиям дисплеев в процессе подготовки…
Realme P4 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme P4 Pro, …
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor