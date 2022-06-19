Базовый iPad Air 5-го покупать не стоит

Из-за своей чувствительной к памяти Apple решила ограничить эту функцию только устройствами, имеющими не менее 128 ГБ встроенной памяти. Это не проблема для двух моделей iPad Pro, обе из которых имеют базовую память 128 ГБ. Однако iPad Air 5 2022 года имеет только 64 ГБ в качестве базового хранилища, поэтому этот вариант не будет включать эту функцию, и она будет доступна только в варианте на 256 ГБ. Поскольку базовый iPad Air 5 не включает подкачку виртуальной памяти, но по-прежнему имеет Stage Manager, некоторые пользователи сомневаются в необходимости запуска этой функции в M1. Конечно, между M1 и A14, используемыми на iPad Air 4, по-прежнему существует разница в производительности, но, возможно, более ограниченная версия Stage Manager могла быть включена в более старые iPad.