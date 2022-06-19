Базовый iPad Air 5-го покупать не стоит

Apple недавно объявила о двух новых функциях, которые появятся в iPad M1 с грядущим обновлением iPadOS 16. Это включает в себя функцию Stage Manager, а также подкачку виртуальной памяти. Однако, в то время как все три iPad M1 получают обе функции, базовая модель iPad Air 5-го поколения не будет получать подкачку виртуальной памяти. Подкачка виртуальной памяти — это, по сути, файл подкачки, зарезервированная часть хранилища устройства, которую можно использовать в качестве виртуальной памяти, когда на устройстве заканчивается системная память. Функция подкачки виртуальной памяти в iPadOS 16 может резервировать до 16 ГБ дискового пространства для использования в качестве системной памяти, если этого требует особенно требовательное приложение.

Из-за своей чувствительной к памяти Apple решила ограничить эту функцию только устройствами, имеющими не менее 128 ГБ встроенной памяти. Это не проблема для двух моделей iPad Pro, обе из которых имеют базовую память 128 ГБ. Однако iPad Air 5 2022 года имеет только 64 ГБ в качестве базового хранилища, поэтому этот вариант не будет включать эту функцию, и она будет доступна только в варианте на 256 ГБ. Поскольку базовый iPad Air 5 не включает подкачку виртуальной памяти, но по-прежнему имеет Stage Manager, некоторые пользователи сомневаются в необходимости запуска этой функции в M1. Конечно, между M1 и A14, используемыми на iPad Air 4, по-прежнему существует разница в производительности, но, возможно, более ограниченная версия Stage Manager могла быть включена в более старые iPad.
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