Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 стоит своих денег

Производители компьютерных корпусов понимают, как привлечь внимание пользователя. Например, корпус Be Quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2 — у него большая стеклянная панель на всю правую сторону, имеется приличное пространство внутри, которое позволит вам спокойно и с комфортом собрать свою игровую систему, плюс новинка выглядит очень привлекательно. Все, пользователи видят такую красоту и понимают, что могут купить корпус и в течении следующих пять-восьми лет больше не смотреть в сторону этой продукции. Это крайне интересно, ведь другие комплектующие компьютера вы меняете раз в два-три года, а вот корпус остается на весьма длительное время. Единственным недостатком данного решения является его стоимость — за корпус просят 270 долларов. Это слишком дорого, чтобы продукт стал массовым, а очень хотелось бы.