Be Quiet! анонсировали корпуса 601 и 801

Silent Base 601 и 801: гробовая тишина и удобство использования

Корпуса Silent Base 601 и Silent Base 801 выпускаются в версиях как с закаленным стеклом, так и с обычными панелями с различными вариациями цвета передней панели. В старшей модели предустановленно три 140-миллиметровых PWM-вентиляторов Pure Wings 2, которые эффективно обеспечивают охлаждение ПК, в то время как кожух блока питания и слоты для жестких дисков добавляют чистоту сборки. Silent Base 601 поддерживает установку до трех жестких дисков или шести SSD, а Silent Base 801 поддерживает до пяти жестких дисков или одиннадцать SSD. По сравнению с Silent Base 601, старшая модель Silent Base 801 обеспечивает больше места для охлаждения, хранения и установки других компонентов.