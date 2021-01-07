Бельгийцы рассекретили цены на Samsung Galaxy S21

Бельгийский оператор сотовой связи Voo случайно раскрыл европейские цены на флагманские смартфоны линейки Samsung Galaxy S21. Итак, Samsung Galaxy S21 в базовой версии с 128 ГБ флэш-памяти и без контракта будет стоить 849 евро, Samsung Galaxy S21+ – 1049 евро, а Galaxy S21 Ultra – 1399 евро. Напомним, что официальная презентация смартфонов состоится 14 января.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 получит процессоры Exynos 2100 и Snapdragon 888 в зависимости от региона, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленную Android 11 с надстройкой One UI 3.1, тройную камеру с главным модулем на 64 Мп (датчик 1/1,76 дюйма и объектив с апертурой F/2,0), сверхширикоугольный модуль на 12 Мп и 12-Мп телефото модуль с трехкратным оптическим зумом, а также фронтальную камеру на 10 Мп.