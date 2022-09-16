Белый корпус Antec DP505 поддерживает видеокарты длиной до 375 мм

Компания Antec представила белый корпус DP505 с современным дизайном.

Новинка оснащен стильной передней Mesh-панелью для максимального забора воздуха внутрь благодаря трем 120 мм предустановленным вентиляторам с ARGB-подсветкой. Боковая панель в свою очередь выполнена из закаленного стекла. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора E-ATX, ATX, micro-ATX и ITX. Модель оснащена встроенным концентратором для подключения и управления вентиляторами.

Antec DP505 также поддерживает установку радиаторов до 360 мм, процессорный кулер высотой до 170 мм и блоки питания длиной 205 мм. Пылевые фильтры предотвращают попадания пыли в корпус. Передняя панель ввода/вывода предлагает два разъема USB 3.0, разъем Type-C 3.2, аудиоразъемы и кнопку питания.

Стоимость корпуса Antec DP505 не раскрыта.