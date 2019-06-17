BenQ GL2780 для любителей почитать

Официально представлен новый монитор BenQ GL2780, который идеален для чтения и работы с документами. Дело в том, что большая часть современных мониторов даже не способна выдавать настолько плавную и четкую картинку, чтобы ваши глаза не уставали во время длительного чтения. Даже дорогие 4К мониторы все равно нагружают ваши глаза, так как матрица мерцает и все в таком духе. Совсем другое дело BenQ GL2780 — у этого монитора есть специальный режим, имитирующий электронную бумагу. То есть, вы можете запустить книгу, включить данный режим и излишне не нагружать свои глаза дополнительным мерцанием. Очень крутой вариант, но в целом монитор простенький и выглядит крайне скромно. Хороший выбор для дома или для офиса, но не более того.