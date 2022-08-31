BenQ анонсировала новые игровые мониторы линейки Mobiuz

На выставке Gamescom 2022, компания BenQ показала три новых игровых монитора линейки Mobiuz. Это Mobiuz EX480UZ, EX270M и EX270QM. Новинки разработаны для требовательных геймеров.

Mobiuz EX480UZ представляет собой 48-дюймовый монитор с OLED-панелью. Он предлагает разрешение 4K, частоту обновления 120 Гц, время отклика 1 мс. 10 битная панель с поддержкой True Black HDR 400. Также монитор поддерживает технологию FreeSync Premium. Два монитора, EX270M (FHD-разрешение) и EX270QM (QHD-разрешение) предлагают частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс. Модели оснащены IPS-панелью.

Игровые мониторы поступят в продажу в следующем месяце. BenQ Mobiuz EX480UZ будет стоить 1999 евро, EX270M оценен в 399 евро, а EX270QM обойдется в 799 евро.

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