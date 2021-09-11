BenQ анонсировала сверхширокий изогнутый монитор EW3880R

BenQ пополнила ассортимент мониторов новой модель EW3880R.

Монитор BenQ EW3880R оснащен 38-дюймовой IPS-панелью (2300R) с частотой обновления 60 Гц, разрешением 3840 × 1600 и временем отклика G2G 4 мс. Он подойдет для повседневного пользования, игр, работы и просмотра контента. 10-битная панель покрывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 обеспечивая красивую и четкую картинку. В мониторе используется технология BenQ HDRi, которая имеет два профиля: Cinema HDRi и Game HDRi, они изменяют настройки цвета.

Новинка оснащена функциями защиты глаз пользователя, а также имеет встроенную акустическую систему TreVolo 2.1 с двумя динамиками мощностью 3 Вт и сабвуфером на 8 Вт.

Эргономичная подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота монитора и изменения высоты. На задней панели доступны два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.4, порт USB-C, два порта USB-A 3.0 и разъем для наушников 3,5 мм.

Информация о доступности и стоимости монитора отсутствует.

Комментарии и отзывы BenQ EW3880R
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