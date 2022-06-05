BenQ выпускает интеллектуальный беспроводной проектор GS50

В Индии представлен интеллектуальный беспроводной проектор BenQ GS50.

Проектор BenQ GS50 обеспечивает яркость 500 ANSI люмен, а срок службы заявлен до 30 000 часов. Умный проектор компактен и универсален. BenQ GS50 имеет защиту от брызг IPX2 и защиту от падения. Устройство способно отображать четкие изображения размером до 100 дюймов с функцией автофокусировки. Качественный звук обеспечивают 2.1-канальные Bluetooth-динамики.

BenQ GS50 оснащен аккумулятором, который обеспечивает до 2,5 часов работы. Есть разъем HDMI и USB-C. Проектор совместим с Google Chromecast и Apple AirPlay, а интерфейс Android TV работает на Android 10.

Портативный проектор GS50 продается по цене 79 990 рупий (1031 долларов).