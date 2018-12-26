Бенджамин Гескин показал планшет Apple iPad Mini 5

2018-12-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Apple iPad Mini 5; [103]
Слухи о разработке нового планшета Apple iPad Mini ходят уже давно, но конкретные утечки начали появляться только сейчас. Вчера были опубликованы фото чехла, а сегодня авторитетный искатель утечек Бен Гескин поделился рендером грядущей новинки. Обычно этот инсайдер публикует достоверные изображения, а потому новый iPad Mini с большой долей вероятности будет выглядеть именно так. Стало быть, аппарат не сможет похвастаться двойной камерой, а вот четыре громкоговорителя, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C будут при нем. Дата анонса планшета пока не называется.


Комментарии:
Технологии и исчезновение профессий на ...
Технологии и исчезновение профессий на Ни для кого не является секретом, что современный мир достаточно стремительно меняется. Изменения обус...
“Бамблби” получит продолжение...
“Бамблби” получит продолжениеРежиссер фильма “Бамблби” Трэвис Найт собирается снять продолжение о желтом трансформере. Связано это с т...
Новая информация о смартфоне Nokia 9 Pur...
Новая информация о смартфоне Nokia 9 PurНовая утечка информации о смартфоне Nokia 9. Благодаря Slash Leaks мы теперь знаем дизайн-макет передней ...
Вьетнамский бюджетник Mobiistar C1 Shine...
Вьетнамский бюджетник Mobiistar C1 ShineВьетнамский производитель Mobiistar выпустил в Индии новый смартфон C1 Shine. ...
Смартфоны OnePlus 5 и 5Tполучили стабиль...
Смартфоны OnePlus 5 и 5Tполучили стабильКомпания OnePlus начала распространение финальной стабильной версии прошивки OxygenOS 9.0.0 на базе Andro...
Компания Braun представила подборку ново...
Компания Braun представила подборку ново Еще не успели купить подарок на Новый год? Не беда! Компания Braun составила подборку гаджетов для уход...
Смартфон Honor V20 будет стоить 405 долл...
Смартфон Honor V20 будет стоить 405 доллСегодня состоится полноценный анонс топового смартфона Honor V20, большая часть характеристик которого уж...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2
Обзор Ippon Back Power Pro II 600. Линейно-интерактивный ИБПОбзор Ippon Back Power Pro II 600. Линейно-интерактивный ИБП
Обзор Scythe Katana 5 (SCKTN-5000). Недорогая система охлаждения для Intel и AMDОбзор Scythe Katana 5 (SCKTN-5000). Недорогая система охлаждения для Intel и AMD
Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120Обзор вентиляторов Arctic Cooling BioniX P140 и Arctic Cooling BioniX P120
Обзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистраторОбзор NAVITEL R600 QUAD HD. Обновленный видеорегистратор
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно не...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно неНа современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, ко...
Huawei подвела итоги года ...
Huawei подвела итоги года В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских ...
Предварительный обзор Razer Turret for X...
Предварительный обзор Razer Turret for XГеймеры привыкли жаловаться на то, что играть на консоли с геймпадом в шутеры довольно некомфортно. Собст...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. П...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. ПЯ никогда не был большим фанатом пошаговых стратегий, так как считал их скучными и неинтересными. Однако,...
Предварительный обзор LG UltraWide 49WL9...
Предварительный обзор LG UltraWide 49WL9В последнее время производители стали выпускать какие-то совершенно невероятные мониторы, которые поразят...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. ...
Предварительный обзор Lenovo S5 Pro GT. В последнее время мы привыкли к тому, что большинство флагманов или даже продуктов среднего класса стоят ...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. ...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro GT. Какое-то время назад аналитики мобильного рынка говорили, что китайские компании совсем скоро не только д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor