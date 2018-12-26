Бенджамин Гескин показал планшет Apple iPad Mini 5

Слухи о разработке нового планшета Apple iPad Mini ходят уже давно, но конкретные утечки начали появляться только сейчас. Вчера были опубликованы фото чехла, а сегодня авторитетный искатель утечек Бен Гескин поделился рендером грядущей новинки. Обычно этот инсайдер публикует достоверные изображения, а потому новый iPad Mini с большой долей вероятности будет выглядеть именно так. Стало быть, аппарат не сможет похвастаться двойной камерой, а вот четыре громкоговорителя, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C будут при нем. Дата анонса планшета пока не называется.