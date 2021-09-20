Бесшумный корпус SilverStone SETA Q1 оценен в $220

Компания SilverStone пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью SETA Q1, которая ориентирована на создание производительной, но тихой системы. Новинка формата ATX характеризуется семью горизонтальными и двумя вертикальными слотами расширения, поддержкой системных плат типоразмера SSI-EEB или E-ATX, видеокарты длиной до 394 мм, процессорного охладителя высотой до 182 мм, блока питания длиной до 250 мм, двух 3,5- или четырёх 2,5-дюймовых устройств хранения данных и четырех 140-мм вентиляторов. Также отметим звукоизоляционную камеру, боковые панели со звукопоглощающим материалом и съёмные пылезащитные фильтры, габариты 232:493,5:490,7 мм, массу 11,64 кг, один интерфейс USB Type-C, два USB 3.0 и одно аудиогнездо. Корпус станет доступен для покупки в ноябре или декабре по цене в 220 долларов.

Комментарии и отзывы SilverStone SETA Q1
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