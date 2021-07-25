Беспроводная акустика Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker оценена в 2,890 долларов

Французский модный дом Louis Vuitton представил беспроводной динамик Horizon Light Up Speaker. Беспроводная колонка сочетает в себе элегантный дизайн, превосходный звук, передовые технологии и визуальные эффекты.

В изготовлении Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker были использованы стекло, сталь и кожа. Колонка обеспечивает звук на 360 градусов. Внутри расположены встроенные светодиоды. Horizon Light Up Speaker оснащенf тремя микрофонами, двумя динамиками и сабвуфером.

Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker предлагает подключение с помощью Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. Заряжается колонка через USB-C. Автономность достигает 15 часов. Управление динамиком осуществляется с помощью сенсорной панели управления.

Стоимость колонки Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker составляет 2,890 долларов.

Комментарии и отзывы Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker
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